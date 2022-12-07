Мать выкрала 4-месячного сына из реанимации в Петербурге

Мать выкрала из реанимации 4-месячного сына Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мать выкрала из реанимации своего четырехмесячного сына, которому необходима медицинская помощь. Малыш с острой пневмонией и дыхательной недостаточностью. Без врачей его жизнь находится под угрозой. Об этом 7 декабря 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 3 декабря 37-летняя женщина, приезжая из Узбекистана, привезла в Детскую больницу №22 в Колпино своего малыша. У ребенка было очень много простудных заболеваний, среди которых ОРВИ, острый ринофарингит, острый бронхиолит, острая пневмония. Также у мальчика развилась дыхательная недостаточность второй степени, - рассказал источник.

В тяжелом состоянии малыша поместили в отделение реанимации. Прошло два дня, и 5 декабря женщина пришла в больницу, забрала своего сына из отделения реанимации и просто ушла вместе с ним. Врачи подняли тревогу, так как мальчику просто необходимо лечение. Без него малыш может погибнуть.

Спустя еще два дня, 7 декабря, полиция нашла мать с ребенком деревне Порошкино Всеволожского района. Малыша срочно доставили в Токсовскую больницу, а мать – в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.