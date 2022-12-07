Ребенок получил ожог глаз: Вандал в Карелии облил снеговика, с которым играли дети, неизвестной кислотой

Отмытого снеговика уже вернули на место ФОТО: соцсети Владимира Любарского

В Петрозаводске ребенок пострадал из-за... снеговика. И это не мультфильм об оживших ледяных скульптурах, а реальная история, которой с жителями Карелии в соцсетях поделился сити-менеджер Петрозаводска Владимир Любарский.

"Даже добрый снеговик настроением поник, мимо подлый шел вандал - добрый друг наш пострадал" - красочно в стихах о случившемся рассказал глава города.

Оказалось, что в центре города в преддверии Нового года установили скульптуры снеговиков, чтобы порадовать жителей, но рады оказались не все. Там появился свой Гринч, который решил испортить людям предновогоднее настроение. Неизвестный облил снеговика неизвестной жидкостью коричневого цвета. Скульптуру пришлось отмывать.

Скульптуру облили неизвестной жидкостью ФОТО: соцсети Владимира Любарского

"Акт вандальный был замечен. Снеговик слегка подлечен. Снова на посту стоит, а вандал спокойно спит" - продолжил Владимир Любарский.

Но позже выяснилось, что пострадал в этой истории не только снеговик, а еще и мальчик, успевший дотронуться до скульптуры.

- Снеговика облили таким образом, что ребенок потом прикоснулся, потрогал глаза и получил ожог, - уже в прозе рассказал мэр во время своего прямого эфира в соцсетях. - Это свидетельствует о том, что, к сожалению, часть нашего населения не совсем здорова. Над этим нам всем вместе надо работать. Надо не проходить мимо. Кого-то одергивать, кому-то подсказывать, кого-то поправлять.

Ребенка подлечили, а отмытого снеговика вернули на место в надежде, что на этом выходки Гринча закончатся.