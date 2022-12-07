В Петербурге презентовали книгу о подвигах тыла в Великую Отечественную войну, основанную на материалах «Комсомолки»

Авторами книги стали дети блокады Валентина Леоненко и Людмила Тервонен. Фото: Благотворительный фонд имени Г.М. Погосяна

Литература о Великой Отечественной войне пополнилась еще одним ценным экземпляром. В свет вышла книга «Тыл обеспечивал победу», написанная Валентиной Леоненко и Людмилой Тервонен. Литература для подготовки книги авторам нужна была серьезная и правдивая. Поэтому писать труд про тыл помогли материалы документы 1941-1945 годов, опубликованные издательским домом «Комсомольская правда».

- Осознавая всю ответственность перед читателем, мы, дети блокады, решили поговорить о войне. Нам нужна была серьезная литература, к счастью, она у нас оказалась. Материал, потрясающий сознание и воображение. Я писала введение и заключение, а Валентина Ивановна отобрала все, что касается тыла. В книге – 26 городов трудовой доблести. Их героическое население в годы войны не только снабжало Красную армию вооружением, но и кормило, обувало, одевало, лечило раненых и 80 процентов из них возвращало в строй. Вся страна превратилась в единый фронт, сжалась в один кулак, чтобы ударить и победить врага, - поделилась Людмила Ивановна.

Соавтором книги стала детский врач и публицист Людмила Тервонен. Она порадовалась, что смогла выполнить долг перед своей скончавшейся коллегой Валентиной Леоненко.

Авторам пришлось столкнуться и с трудностями – пандемия, а затем и жесткие санкции всячески мешали довести публикацию книги до финала. Сначала делу пытались помочь комитет по труду и соцзащите и губернатор Александр Беглов. Материал был готов еще в мае 2021 года, но поиски благотворителей надолго растянулись. В итоге на зов о помощи отозвался почетный меценат Петербурга Грачья Погосян.

- «Тыл обеспечивал победу» стал одним из 300 проектов, реализованных фондом мецената – книг, фильмов, памятных досок, памятников. Кстати, более 150 из них посвящены именно истории Великой Отечественной войны, - говорится в аннотации книги.

Опубликовать книгу помог почетный меценат Петербурга Грачья Погосян. Фото: Благотворительный фонд имени Г.М. Погосяна

- Грачья Мисакович – человек щедрого сердца, который умеет делать людей счастливыми. Я счастлива вдвойне, потому что удалось выполнить долг перед Валентиной Ивановной, которая задумала эту книгу, - горячо поблагодарила мецената Людмила Тервонен.

Увы, Леоненко, президент Международной ассоциации блокадных организаций города-героя Ленинграда и педагог до момента печати своего труда не дожила – она скончалась от коронавируса в 2021 году.

СПРАВКА «КП»

В книге рассказывается о 26 городах трудовой доблести: от Барнаула и Казани до Магнитогорска и Ярославля. Каждому из городов отводится небольшое историческое досье и рассказ о тыловых подвигах в военные годы – работе заводов, колхозов, труде женщин и детей.

Отдельная глава посвящена документам – постановлениям, картам, письмам и телеграммам Сталина, отчетам.