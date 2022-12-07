Комфортный и безопасный: В «Северной долине» Петербурга появится новый дом

Фото предоставлено пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Новый год для Петербурга - это новый дома! В 2023 году в городе появится еще больше современного и комфортного жилья. Например, в квартале комфорт-класса ЖК «Северная долина» компания «Главстрой Санкт-Петербург» уже вывела на продажу новый 19 корпус.

В 16-этажном здании располагается 90 квартир - всего по 6 на этаже! Внутри находятся просторные студии от 24 квадратных метров и большие семейные квартиры с 2 и 3 комнатами. Примечательно, что все жилье сдается с полной отделкой стандарта «Оптима» - можно заехать и сразу жить!

Важно, что вход в сквозные парадные находится на уровне земли. Внутренний интерьер общих помещений будет выполнен в индивидуальном дизайн-проекте в стиле «Эколофт». На первом этаже можно будет проводить время в комфортных зонах для отдыха и ожидания. Семьи с детьми оценят удобные колясочные. При этом, все сезонные вещи можно хранить в удобных кладовых на цокольном этаже.

Безопасность и благополучие - главные приоритеты компания «Главстрой Санкт-Петербург». Поэтом внутренний двор дома доступен только для жителей дома и закрыт для посторонних и машин.

В качестве ориентира для благоустройства территории выбрана концепция «пэтчворк». Это графичный рисунок двора, который создается с помощью различных сортов растений, а также разнообразных фактур: плитки, коры и других покрытий. Там же жильца смогут проводить время на площадках для воркаута, за теннисными столами, в зонах для отдыха с беседками и шезлонгами, а также на площадках для игр на траве и песке.

Приобрести квартиру в доме своей мечту можно при помощи различных вариантов. Помимо единовременного внесения всей суммы, возможна покупка в ипотеку по ставке от 0,1%, а также при помощи рассрочки до 30 декабря 2023 года.

СПРАВКА

Новый корпус относится к 18 очереди, которая возводится в квартале комфорт-класса в жилом комплексе «Северная долина». Она состоит из 13 домов, рассчитанных на 2530 квартир. В шаговой доступности от корпусов будет располагаться школа на 1750 мест и детский сад на 280 малышей. Сейчас оба объекта уже находятся в активной стадии строительства.