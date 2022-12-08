Глава Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти задержан по делу об особо крупной взятке

Председателя Комитета по ТЭК Ленобласти подозревают в получении миллионных взяток. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти задержан по подозрению в получении коллективной взятки в особо крупном размере. Следователи СК считают, что высокопоставленный чиновник вместе с подельниками мог положить в карман около 26 миллионов рублей.

- В ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам хищений денежных средств, выделенных на установку автоматизированных тепловых пунктов, было установлено, что председателем Комитета процедура была выстроена таким образом, что подрядчики вынуждались передавать должностным лицам часть средств от суммы заключенных контрактов, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти.

Другими словами, чиновники областной администрации получали откаты от коммерческих фирм, получивших контракты на установку оборудования. Поскольку работы были масштабными и шли в нескольких районах, то и суммы в деле фигурируют весомые.

По данным следствия, с 2019 по 2022 год подозреваемые получили в виде взяток около 26 миллионов рублей. Вместе с оперативниками ФСБ следователи провели семь обыском по местам жительства и работы фигурантов.

Сейчас глава Комитета задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

На сайте администрации ЛО главой комитету по ТЭК значится Юрий Андреев.