Депутаты ЗакСа Петербурга разрешили себе публиковать обезличенные декларации об имуществе и доходах

Петербургские депутаты разрешили себе публиковать декларации в обобщенном виде Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга окончательно разрешили себе публиковать обезличенные декларации о доходе и имуществе. Законопроект был принят третьем чтении на заседании 22 марта 2023 года. Он вступит в силу как только документ подпишет губернатор города Александр Беглов.

- "За" проголосовали 34 депутата, 13 высказались против, - сообщили в ЗакСе.

Ранее такой же закон приняли и на федеральном уровне. Но регионам дали право самостоятельно решить: скрывать свои доходы депутатам от граждан, либо же оставить все всю отчетность прозрачной, как это было ранее.

Напомним, что депутат ЗакСа Денис Четырбок ранее отметил, что инициатива вызвала много споров. Парламентарий считал, что публикация сведений в открытом виде может быть сохранена, однако этого не случилось.

Теперь же все декларации о доходах и имуществах парламентариев будут публиковаться в обобщенном виде. Это значит, что суммы заработков и квартиры с домами указаны будут, но информации о том, кому что принадлежит больше сообщать в документах не станут.