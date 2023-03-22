Ленинградская область помогает получить достойную профессию

В феврале 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Ленобласти составил примерно 0,4 процента. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 47-м регионе успешно действуют программы по трудоустройству, профориентации, психологической поддержке и социальной адаптации безработных. По данным правительства Ленобласти, в феврале 2023 года уровень регистрируемой безработицы в регионе составил примерно 0,4 процента. За этот месяц в службу занятости населения было подано 4495 заявлений, из них 2007 человек искали новую работу. Сегодня им доступны 1119 профессий от 2284 работодателей региона. Среди них 29 808 рабочих вакансий и 10 031 предложений в сфере инженерно-технических работников и служащих.

Но что делать, если для получения достойной профессии не хватает знаний и навыков? И тут на помощь придет программа профориентации. Каждый год более 1500 безработных региона проходит обучение и получает дополнительное профессиональное образование. В 2022-м граждане могли обучиться одной из 112 профессий, имеющих спрос на рынке труда региона, а с 2023-го люди сами могут выбирать место обучения за бюджетные деньги по специальным сертификатам в рамках социального заказа. Сейчас по новой системе учатся двое безработных из Тихвинского и Киришского районов - это будущие водитель погрузчика и машинист экскаватора. В марте к ним присоединились еще пять человек.

Еще одна интересная программа - опережающее профессиональное обучение. Она создана для тех, кому грозит увольнение из-за закрытия или реструктуризации предприятия. В случае обращения за помощью человек сможет гарантированно получить новые навыки еще до расторжения действующего трудового договора.

Также в Ленинградской области есть обучение по федеральному проекту «Содействие занятости». В этом году таким образом планируют подготовить более 3 тысяч жителей Ленобласти. И это могут быть не только безработные.

Особое внимание в сфере профориентации уделено работе с молодежью. В 2022 году мероприятия по привлечению нового поколения на различные специальности собрали 20 тысяч человек. С начала 2023-го в регионе также прошли дополнительные профориентационные мероприятия, в которых приняли участие 1400 человек. Это и ярмарка учебных мест ведомственных образовательных организаций «Есть такая профессия - Родину защищать», и мероприятия «Старт в карьеру», «День профилактики в школе» (информирование о рынке труда и службе занятости населения), «Профтраектория» (консультирование клиентов службы занятости до признания их безработными), а также экскурсии на предприятия, которые знакомят с профессией.

КОНКРЕТНО

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ* ПРОФЕССИИ РЕГИОНА

Рабочие профессии:

слесарь - 1158 вакансий

водитель - 631 вакансия

оператор станков, котельной, конвейерной линии и т. д. - 620 вакансий

уборщик - 508 вакансий

охранник - 305 вакансий

подсобный рабочий - 301 вакансия.

Инженерно-технические профессии:

инженер - 2263 вакансии

врач - 486 вакансий

педагог - 414 вакансий

медицинская сестра - 324 вакансии.

* На 1 марта 2023 года.