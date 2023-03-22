«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» порадует своих читателей куличом в канун Светлой Пасхи. Фото предоставлено организатором.

Масленица уже прошла, а совсем скоро особый праздник - Светлая Пасха. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» вновь проводит акцию в газете под названием «Собери все пасхальные яйца с «Комсомолкой»! Спешите приобретать газеты, ведь вы можете выиграть кулич!

Условия участия в акции:

Покупайте все ежедневные и еженедельные газеты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурга» с 22 марта по 7 апреля, собирайте все цветные пасхальные яйца, наклеивайте их на основу и получайте подарки!

ВАЖНО! Черно-белую основу ищите каждую среду в газетах. Мы публикуем изображения с разноцветными яйцами в разных газетах, поэтому собрать всю картинку, получится только при покупке ежедневных и еженедельных выпусков.

Первые 100 человек, позвонившие в редакцию с 10 апреля, получат подарки от «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» и партнера проекта «Север-Метрополь»: кулич, книгу из коллекции "Святые" и пасхальные наклейки и яйца.

Партнер акции

"Север-Метрополь" - это две полуторавековые истории, которые в 2007-м слились в одну. Сегодня компания объединяет завод кондитерских изделий, более 100 кафе-кондитерских в Петербурге и 5 в Москве. Они используют натуральные ингредиенты: свежие ягоды и фрукты, сливки, пшеничную муку, шоколад, сливочное масло. Все, от бисквита до начинок и кремов, готовят с любовью.

Кстати

Призы выдаются с 10 апреля в редакции по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, 35А.

Телефон для справок: 8 (812) 458-90-72.

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