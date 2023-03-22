На улицах и в метро Петербурга разместят социальные плакаты, созданные студентами. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Чтобы какая-то мысль дошла до сознания людей ее надо правильно оформить и подать. Одним из примеров грамотной доставки сообщения в массы стала выставка социальных плакатов на тему экологии, разработанных студентами Института графического дизайна Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Посмотреть работы можно в Образовательном центре «Точке кипения - ПромТехДизайн».

Проект создали по инициативе Прокуратуры Санкт-Петербурга в рамках сотрудничества ведомства с университетом. В день открытия выставки организаторы также назвали самые удачные работы. В результате 42 плаката разместят на сайте Генеральной прокуратуры, рекламных билбордах, тумбах и экранах Северной столицы, в петербургском метрополитене, на ресурсах Администраций районов города и в социальных сетях.

- Для студентов этот проект стал отличным опытом, - сказала директор Института графического дизайна СПбГУПТД Алина Сухарева. - Для них важно выполнять реальные заказы и получать опыт взаимодействия с заказчиком, проходить путь от идеи до реализации, видеть свои работы на улицах города. Теперь эти плакаты студенты смогут добавить в свое портфолио.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Среди фаворитов конкурса: плакаты «Мусор не должен стать главной достопримечательностью» и «А мусор за тебя Пушкин выбрасывать будет?» Виктории Дьячковой, плакат «Чистота города в наших руках» Александры Львовой, а также плакаты «В чистом небе и чайки парят!» и «В чистом дворе и коты мурчат!» Валерии Шершневой.

- Молодым дизайнерам удалось с помощью ярких, запоминающихся образов передать те смыслы, которые мы хотели вложить в наш просветительский проект, посвященный экологии и чистому от мусора городу, - отметил куратор проекта, старший помощник прокурора Санкт-Петербурга, старший советник юстиции Елена Бухарина. - Плакаты получились наглядными и доступными, что очень важно для подобных проектов.

Работа над плакатами показала, что студентам интересно не только сотрудничать с реальными заказчиками, но и развивать социальные темы.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- Любая выставка - это уникальная возможность проявить себя, показать свои навыки, - подчеркнула студентка СПбГУПТД Елизавета Шмагина. - Нам важно работать над социально-значимыми темами, которые волнуют общество. Я рада, что у нас появился шанс принять участие в подобном проекте и создать плакаты для Прокуратуры Санкт-Петербурга. Теперь наши труды увидит много людей.

Конкурс плакатов - уже второй проект Университета промышленных технологий и дизайна и Прокуратуры Санкт-Петербурга. В 2021 году студенты СПбГУПТД уже разрабатывали социальные плакаты, посвященные теме борьбы с коррупцией. В итоге пять лучших работ появились в вагонах петербургского метро. Сейчас у вуза и ведомства в планах сделать серию плакатов на тему защиты прав несовершеннолетних.