«Карету мне, карету!»: Парадный экипаж императрицы Екатерины вернули в Царское Село после реставрации

Последний раз императорскую карету реставрировали сто лет назад. Фото: ГМЗ «Царское село»

Настоящий царский апгрейд. В музей-заповедник «Царское Село» вернулась карета Екатерины II. Парадный экипаж императрицы находился шесть лет на реставрации и теперь украсил коллекцию экспозиции «Придворный экипаж».

Четырехместная карета использовалась для торжественных выездов императрицы в 1762 году. Сотрудники музея говорят, королевский транспорт не преодолевал больших расстояний: максимально он мог проехать от Петербурга до Царского Села, а если нужно ехать в Москву, то карету погружали в поезд и транспортировали.

На работу ушло шесть лет. Фото: ГМЗ «Царское село»

В царские времена карета обслуживалась и была на ходу. До 1917 года она даже участвовала в церемониях императорского двора, затем ее отправили в качестве экспоната в Эрмитаж, а оттуда в Пушкин. Больше 100 лет к ней не прикасались руки реставраторов. Это удовольствие дорогостоящее и «Царское Село» не могло себе это позволить. Но помочь восстановить экспонат вызвалось Министерство культуры РФ.

- За многие годы ремни, на которые была подвешена карета, пришли в негодность. Они просели, и такой экспонат уже нужно было срочно реставрировать. Двери тоже требовали ремонта. У этой кареты уникальная конструкция. Создатель Иоганн Конрад Букендаль использовал систему стальных рессор, которая обеспечивала мягкую подвеску. Современники отмечали, что двигался экипаж так мягко, словно гондолы, - рассказывает хранитель коллекции карет ГМЗ «Царское Село» Ирина Бредихина.

На ступеньках остались даже потертости от ног императорской семьи. Фото: ГМЗ «Царское село»

Почти триста лет назад императрица Екатерина II специально пригласила Букендаля из Франции, чтобы тот смастерил ей царский «автомобиль». Каретный мастер взял за основу стиль барокко. Использовал дерево, металл, бронзу, бархат, шелк и золочение. Размеры кареты тоже впечатляют: в высоту она шесть метров и 2,5 метров в ширину. Но масштабы экипажа стали камнем преткновения.

- Реставрация шла в три этапа. Впервые к этой карете мы прикоснулись в 2017 году, большая сложность была подобрать команду мастеров. Перед нами стояла задача восстановить элементы, но материалы были разыми: тут и ткани, и дерево, и металл. Но нам это удалось. Мы воссоздали утраченные элементы из дерева и позолоты, - объясняет художник-реставратор компании «Феномен» Олег Синицын. – Сложно было и демонтировать карету. Кабина сама по себе тяжелая, и нам приходилось ее снимать отдельно и увозить в мастерскую в Москве.

На парадной карете Екатерина II выезжала только по исключительным поводам. Фото: ГМЗ «Царское село»

Реставраторы уверяют, сейчас карета выглядит как в первозданном виде. Даже коврики на лестнице остались с потертостями от ног императорской семьи. При желании в нее можно запрячь лошадей и поехать.

Теперь в коллекции музея 35 карет, из них 24 выставлены на экспозиции, остальные ждут реставрацию. Сотрудники музея надеются, что в ближайшие время начнут приводить в порядок и оставшиеся экспонаты.