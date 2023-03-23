Зачем российским ученым нужны патенты и как их стимулируют регистрировать интеллектуальную собственность

В Самаре прошла большая конференция по вопросам патентования научных разработок. Фото: предоставлено НОЦ «Инженерия будущего».

В последние два года патентная активность на российском рынке снизилась, говорит статистика Роспатента. А вместе с тем, это ключевой показатель для развития науки и экономики. В стране вводятся новые инструменты стимуляции патентной активности. В НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», который базируется в Самаре, но объединяет ученых и предприятия из 6 регионов, этим занимается собственная структура - Центр патентного ландшафта. Его представитель, заведующая кафедры социальных систем и права Самарского университета, доцент, к.ю.н. Надежда Развейкина и технологический директор НОЦ Даниил Бажин рассказали, как сейчас развивается патентование в России.

- Суть патентного права в том, что регистрация изобретения предоставляет тебе право в дальнейшем запрещать использование изобретения без твоего согласия. Если ты хочешь, чтобы тебе платили деньги за использование твоего изобретения, ты должен определить территорию, на которой оно будет защищаться. Патенты имеют территориальную ограниченность. Если мы защитили изобретение на территории РФ, то действие патента распространяется только на эту территорию. А за рубежом это изобретение остается без охраны. Поэтому наиболее грамотная стратегия - оценка потенциальных рынков, на которых может быть реализована эта разработка. С учетом этого получать патенты нужно там, где изобретение может быть востребовано, объясняет Надежда Развейкина.

Фото: предоставлено НОЦ «Инженерия будущего».

В помощь науке

В России изобретают много, но не всегда эти изобретения находят применения на производстве. Поэтому так важно ученым и промышленности работать в консорциуме. Эту возможность дает НОЦ «Инженерия будущего».

- Мы в НОЦ ввели инновационный сертификат, другими словами грант на изобретение. В прошлом году их выдали на 20 млн рублей. Это ресурс, который предоставляется предприятию реального сектора экономики. Оно может заказать разработки на сумму гранта, необходимые исследовательские, опытно-конструкторские изыскания в университетах. Средства получает университет, а результат интеллектуального труда - предприятие, а затем реализует его на рынке. Один из ключевых критериев - в заявке должно быть указано, какое количество будет собственно РИД и как они будут защищены. Инновационный сертификат помогает покрыть расходы на регистрацию патента, аналитику и разведку, - рассказывает Даниил Бажин.

Патентная разведка очень важна, отмечают эксперты. Так как еще на этапе идеи можно понять, в каком направлении двигаться ученому, определить своих конкурентов и наметить перспективы реализации проекта в реальном секторе экономики. Но сейчас этими действиями в большинстве случаев пренебрегают. Это связано с большими затратами, как финансовыми, так и временными. Чтобы провести патентный анализ необходимо уметь работать с большими базами данных. Не все обладают этой компетенцией.

В Самаре есть Центр патентной аналитики, в нем состоят представители не только Самарской области, но и представители вузов-участников НОЦ. Работа в консорциуме помогает ученым и предприятиям осваивать науку патентования.