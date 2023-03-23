Сдан в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса NewTime

Корпус 4 ЖК NewTime. Фото: пресс-служба РСТИ.

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 4 жилого комплекса NewTime, расположенного на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. Таким образом, завершилось строительство последней седьмой очереди проекта.

Корпус 4 включает в себя 323 квартиры общей площадью 12,07 тысяч кв. м, а также коммерческие помещения. В доме остались в продаже последние лоты, среди которых есть студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

До конца апреля покупатели студий в корпусе могут воспользоваться выгодным предложением – выбрать скидку или отделку класса «Комфорт» в подарок. Клиенты, приобретающие однокомнатную квартиру, могут получить в качестве подарка скидку, машино-место или отделку.

NewTime — жилой комплекс комфорт-класса, который находится на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. В состав проекта входят семь 13-этажных жилых корпусов. На территории жилого комплекса расположен детский сад, на соседних участках будут построены еще один детский сад и школа. В 2022 году объект получил гран-при конкурса «Лидер строительного качества», а также вошел в число финалистов конкурса «Доверие потребителя рынка недвижимости».

Реклама