«Мама, все, уже не переживай»: Виктор Бут позвонил семье из самолета по пути в Россию после обмена в США

Виктора Бута отпустили в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер

Российского бизнесмена Виктора Бута освободили из тюрьмы в США. Россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России. «Оружейный барон» провел в тюремном заключении 14 лет. В 2008 году суд США назначил мужчине 25 лет лишения свободы, с тех пор он находился в одной из самых строгих тюрем мира.

- Процедура обмена россиянина на американку состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби, - сказано в заявлении МИД России в телеграм-канале.

По пути в Россию Виктор Бут позвонил маме и жене и попросил о нем не беспокоиться. Рассказал, что перелет выдается долгим, через Манчестер.

- Мам, всё, не переживай, всё нормально, я тебя очень люблю! - сказал Виктор Бут по телефону.

Напомним, Виктор Бут был задержан в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и пособничестве радикальной колумбийской группировке. После этого его экстрадировали в Америку. Россиянин тогда рассказывал, что в Америке его просили оклеветать свою страну, но мужчина отказался так поступать даже под угрозой пожизненного срока.

Американка Бриттни Грайнер, на которую в итоге обменяли Бута, была задержана в московском аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков.

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