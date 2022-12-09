Елка в аренду и украшение дома под ключ: В Петербурге появились необычные услуги по новогоднему декору

В Санкт-Петербурге появились необычные услуги по новогоднему декору жилья Фото: Артем КИЛЬКИН

До Нового года осталось меньше месяца и многие жители Санкт-Петербурга уже приступили к украшению своего жилья. А для тех, кто хочет создать яркое и уникальное праздничное настроение в квартире или в загородном доме, в Северной столице появилось множество необычных услуг. Так, специалисты предлагают декор дома под ключ с необычным дизайном, а также даже елку в аренду. Об этом 9 декабря 2022 года сообщает сервис "Авито".

- Для приверженцев искусственной ели появилась необычная услуга: елка в аренду. Такой вариант удобнее, так как не придется искать место для ее хранения до следующего Нового года, - рассказали специалисты.

Так, посуточная аренда елочки обойдется в 200 рублей. Но выгоднее брать ель сразу на две-три недели. Тогда конечная цена в среднем составит около 3 тысяч рублей. Услуга также популярна среди владельцев частных домов и дачных участков: во дворе можно установить большую елку, а после праздников исполнитель увезет ее обратно. Спрос на такую услугу уже сейчас возрос на 335 процентов.

Новогодние помощники также готовы выручить тех, у кого нет времени и сил на украшение квартиры или загородного дома к праздникам. Спрос на декораторов вырос на 243 процента в сравнении с прошлым годом.

- В зависимости от пожеланий клиента, специалисты могут либо закупить по списку весь необходимый декор и затем украсить помещение, либо разработать полноценный дизайн-проект и затем воплотить задумку в жизнь, - отмечается в исследовании.

Стоимость услуги в среднем 790 рублей. За это можно получить сделать световое оформление дома гирляндами и светодиодными лампами. А полностью роскошное украшение под ключ обойдется в 10 тысяч рублей. Отдельно за дизайн елки специалисты будет порядка 4 тысяч рублей.

Также стали очень популярны елочные игрушки ручной работы. Фигурки животных, снежинок и деревьев из пенопласта или войлока обойдутся от 300 рублей за шутку. Композиции из еловых веток и цветов - от 2,5 тысяч рублей.