«Комсомолка» подводит итоги премии «Град Петра Awards»

Итоги премии «Град Петра Awards» Фото: Павел ПРОКОФЬЕВ

Пришло время подвести итоги премии «Град Петра Awards». Напомним, это новый профессиональный конкурс и народный выбор в сфере недвижимости, который медиагруппа «Комсомольская правда в Петербурге» запустила в 2022 году в честь 350-летия Петра I.

Северная столица развивается, строится и является достойным примером для всех других городов России. Мы захотели рассказать о лучших строителях нашего времени и пригласили к участию абсолютно всех застройщиков и девелоперов Санкт-Петербурга.

Премия стартовала в мае - тогда мы начали принимать заявки на участие в проекте. В течение несколько месяцев мы общались с нашими конкурсантами и привлекали экспертов рынка. Проводили круглые столы, готовили аналитические материалы. А в это время за участников проекта голосовали читатели «Комсомолки» и эксперты - признанные специалисты в области архитектуры, строительства, девелопмента и экологии. И все для того, чтобы выявить лучшие объекты городского и загородного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2019-2022 годы. Ну и, конечно, помочь покупателям выбрать качественное и комфортное жилье, а застройщикам достойно представить свои проекты.

В Петербурге прошла церемония награждения победителей конкурса в сфере недвижимости Фото: Павел ПРОКОФЬЕВ

Номинантов оценивали по 2 категориям и 10 номинациям и вот, наконец, профессиональное жюри выбрало лучшие проекты рынка недвижимости. Знакомьтесь с победителями!

Номинация: «Петра творенье». Лучший проект комплексного освоения территорий.

Народное голосование: ЖК «Юнтолово». Компания «Главстрой Санкт-Петербург».

Выбор экспертов: ЖК «NEW Питер». Компания «Строительный трест».

Номинация: «Резиденция. Комфорт» Лучший объект комфорт-класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Народное голосование: ЖК «Полис на Московской». Компания «Полис Групп».

Выбор экспертов: «VEREN NEXT шуваловский». Компания Veren Group.

Номинация: «Резиденция. Премиум». Лучший объект премиум-класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Народное голосование: ЖК «Дефанс». Компания «Лидер Групп».

Выбор экспертов: ЖК Familia. Компания РСТИ.

Номинация: «Юности честное зерцало». Лучший проект социально значимого объекта.

Народное голосование: Общеобразовательная школа №469. Компания «Главстрой Санкт-Петербург».

Выбор экспертов: Общеобразовательная школа №469. Компания «Главстрой Санкт-Петербург».

Номинация: «Петровский стиль. Гранд». Лучший архитектурный образ многоквартирного жилого комплекса.

Народное голосование: ЖК «Alter». Компания М11 и AAG.

Выбор экспертов: ЖК «Окла». Компания «Ленстройтрест».

Номинация: «Петровский стиль. Слобода». Лучший архитектурный образ малоэтажной застройки.

Народное голосование: Поселок таунхаусов «Невская Усадьба». Компания «Меткем».

Выбор экспертов: ЖК «Токсово ОзероПарк». Компания Максимум Life Development.

Номинация: «House. SMART». Лучший проект реализации «умного дома».

Народное голосование: Клубный дом Meltzer Hall. Компания «Альфа Фаберже».

Выбор экспертов: Клубный дом Meltzer Hall. Компания «Альфа Фаберже».

Номинация: «House. Green». Лучший проект реализации экологически безопасного объекта.

Народное голосование: Апарт-комплекс WELL. Компания Formula City.

Выбор экспертов: ЖК «Солнечный город. Резиденции». Холдинг Setl Group.

Номинация: «Пенаты. Upgrade». Лучший проект реставрации общественно значимых зданий Санкт-Петербурга.

Народное голосование: Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского.

Выбор экспертов: Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского.

Номинация: «Резиденция. Villa». Лучший объект малоэтажного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Народное голосование: Апарт-комплекс «BEREG. КУРОРТНЫЙ». Компания Element Development.

Выбор экспертов: Апарт-комплекс «BEREG. КУРОРТНЫЙ». Компания Element Development.