Первую в России операцию на позвоночнике ребенка в утробе матери провели в Петербурге

Уникальную операцию на позвоночнике еще не родившегося малыша провели в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уникальную и первую в России операцию на позвоночнике еще не родившегося ребенка, находящегося в утробе матери, провели врачи петербургского Педиатрического университета (СПбГПМУ). На момент хирургического вмешательства, срок беременности составлял 24 недели, а вес самой малышки - всего 560 граммов.

- 25-летняя жительница Чечни поступила в Перинатальный центр университета после того, как у ее ребенка диагностировали тяжелый порок развития – расщепление позвоночника. При данной патологии уже на поздних сроках беременности околоплодные воды начинают разрушать спинной мозг и нервные окончания, - сообщает пресс-служба СПбГПМУ.

В дальнейшем развитие патологии грозило спинномозговой грыжей и параличом нижней половины тела ребенка. Чтобы спасти здоровье малыша, требовалось хирургическое вмешательство.

Обычно подобные операции проводят в первые сутки после рождения, но последний мировой опыт показывает, то именно внутриутробное лечение дает лучшие результаты. Однако в мире такие операции единичны, а в России их не делали совсем.

- В ходе консилиума специалисты приняли решение о проведении внутриутробной коррекции порока лапароскопическим доступом, - отмечает пресс-служба университета.

В теле матери сделали несколько точечных проколов, через которые внутрь были введены тонкие и точные хирургические приборы. Затем, прямо в утробе матери, врачи с ювелирной точностью закрыли дефект на позвоночнике ребенка специальной тканью.

Сама операция шла 10 часов. Все это время рядом с беременной находилась целая команда неонатальных хирургов, гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, медсестер и санитарок.

Сейчас и будущая роженица и ее еще не родившаяся дочка чувствуют себя хорошо. Они находятся под наблюдением врачей университета, которые будут вести женщину до момента родов.