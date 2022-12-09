Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом в Новгородской области

Водитель и пассажир легковушки погибли в лобовом ДТП со школьным автобусом. Фото: vk.com/public48118526

Смертельное ДТП с участием школьного автобуса, полного детей, произошло в Новгородской области. Авария случилась днем в пятницу, 9 декабря, у деревни Великое Село на трассе Старая Русса-Демянск-Сольцы. 27-летняя женщина на «Шевроле Авео» выехала на встречную полосу для обгона, но не успела отвернуть обратно. Ее машина лоб в лоб столкнулась со школьным ПАЗом.

- В момент ДТП в автобусе находились 20 человек: водитель, двое сопровождающих и 17 детей, учеников 1-10 классов, - сообщает пресс-служба отдела ГИБДД «Новгородский».

По счастью, ни дети, ни другие ехавшие в автобусе люди не пострадали. А вот водитель и пассажир легковушки - женщина и мужчина - погибли на месте. Их тела из искореженной машины извлекали спасатели.

Что касается школьников, то за ними на машинах приехали родители. Помощь медиков школьникам не потребовалась.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

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