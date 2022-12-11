«Прикрывал товарища, у которого заклинило автомат»: 20-летний петербуржец героически погиб на спецоперации

Молодой человек был выпускником школы Фрунзенского района Петербурга.

В рядах петербургских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, снова печальные потери. В бою под Херсоном погиб 20-летний рядовой Александр Андреев. О его смерти сообщили в группе средней школы №368 Фрунзенского района, где молодой человек учился.

Известно, что Андреев погиб на боевом наблюдательном посту 18 октября - получил несовместимое с жизнью ранение после прилета мины. За день до этого боец рисковал жизнью в тяжелом бою - прикрывал огнем своего товарища, у которого заклинило автомат. Рядовой не только уберег напарника, но и пошел в атаку на вражеские позиции, а это помогло дальнейшему продвижению десантников и взятию укрепа противника.

- В школьные годы Саша был капитаном команды добровольческого движения «Супергерои- 368». С самого начала СВО рвался защищать Родину. Летом пошёл служить и добился, чтобы его зачислили в легендарную Псковскую 76 дивизию ВДВ, - вспоминают в родной школе бойца.

Участником спецоперации Александр Андреев стал совсем недавно, в начале октября. Рядового посмертно наградили орденом Мужества по указу президента. Петербуржца похоронили на Бабигонском кладбище на Аллее Героев.