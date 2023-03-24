Холодная погода с дождями и снегом будет в Петербурге в выходные 25 и 26 марта

Синоптик Колесов предупредил о плохой погоде в Петербурге в выходные Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Впереди выходные, но в Санкт-Петербурге они не порадуют хорошей погодой. Даже наоборот, отдыхать горожанам 25 и 26 марта 2023 года скорее всего придется дома, так как гулять в дождь, да еще и со снегом, дело не самое приятное. Кроме того, температура воздуха будет все опускаться и опускаться. Об этом горожан предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Про предстоящие выходные дни сразу скажу: «Ожидаются они плохими». Влияние циклонов продолжается, дожди будут периодически, временами со снегом. В субботу при подходе циклона еще и усиление юго-западного, западного ветра приличное, до 10-15 метров в секунду. Зато в воскресенье без сильного ветра, - отметил синоптик.

Если говорить подробнее, но в первой половине дня в субботу будет еще тепло. Похолодание придет с обеда, причем сразу с дождем и снегом. Температура днем еще в пределах 5-7 градусов тепла.

Ночью температура будет колебаться от минус до плюс 1 градуса. А днем в воскресенье придет уже следующий циклон со своими осадами в виде снега и дождя. Температура всего 2-4 градуса тепла.