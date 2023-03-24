Инженера ГУП «ТЭК» задержали при получении взятки в Петербурге

Инженер ГУП «ТЭК» задержан при получении взятки / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали недобросовестного сотрудника ГУП "ТЭК" при получении взятки. Так, управление экономической безопасности и противодействия коррупции получило информацию о фактов вымогательства сотрудниками предприятия взяток у различных строительных компаний взамен на содействие подписании технического заключения. Одного такого работника удалось задержать. Об этом 24 марта 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Под негласным наблюдением оперативников 56-летний посредник взятки получил 340 тысяч рублей от руководителя строительной компании и сразу же был задержан с поличным, - рассказали в полиции.

В тот же вечер, уже под контролем полиции, посредник встретился в 41-летним инженером ГУП "ТЭК" на Комендантской площади. Как только последний получил деньги, он был задержан.

На данный момент оба мужчины задержаны. Возбуждены уголовные дела о посредничестве во взятке, а также получении взятки. Оба участника преступления находятся под домашним арестом. Расследование продолжается.