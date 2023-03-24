Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт24 марта 2023 7:20

Чемпионку России по пляжном футболу Юлию Сержантову оштрафовали за допинг

Также спортсменку дисквалифицировали на три года за нарушение антидопинговых правил
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Суд оштрафовал петербургскую футболистку за употребление допинга / Фото: stat.ffspb.org

Суд оштрафовал петербургскую футболистку за употребление допинга / Фото: stat.ffspb.org

Мировой судья Санкт-Петербурга оштрафовал чемпионку России по пляжному футболу Юлию Сержантову за употребление допинга. 31-летняя спортсменка попалась в феврале 2023 года, когда пришла проверка пробы, которую она сдавала несколькими месяцами ранее. Об этом 24 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- 11 января в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по Петербургу и Ленобласти из РАА «РУСАДА» поступил результат исследования пробы мочи спортсменки, которую она сдавала на спортивной базе в Химках 11 ноября 2022 года. В допинг-пробе Сержантовой был обнаружен запрещенный мельдоний, который входит в список запрещенных препаратов, - рассказали в пресс-службе судов.

Напомним, что в феврале, как только стало известно о допинге, разразился скандал и Сержантову сразу же дисквалифицировали на три года. Дисквалификация отсчитывается со 2 декабря 2022 года.

Футболистка выступает за петербургский «Кристалл», в составе которого стала чемпионкой страны. Сержантова в августе прошлого года дебютировала за сборную России, сыграв за национальную команду четыре матча и забила два мяча.

Спортсмена на судебное заседание явилась, вину признала и просила уменьшить размер штрафа, аргументируя тем, что сейчас она дисквалифицирована и не имеет работы. Однако суд назначил штраф в 15 тысяч рублей.