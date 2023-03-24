Чемпионку России по пляжном футболу Юлию Сержантову оштрафовали за допинг

Суд оштрафовал петербургскую футболистку за употребление допинга / Фото: stat.ffspb.org

Мировой судья Санкт-Петербурга оштрафовал чемпионку России по пляжному футболу Юлию Сержантову за употребление допинга. 31-летняя спортсменка попалась в феврале 2023 года, когда пришла проверка пробы, которую она сдавала несколькими месяцами ранее. Об этом 24 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- 11 января в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по Петербургу и Ленобласти из РАА «РУСАДА» поступил результат исследования пробы мочи спортсменки, которую она сдавала на спортивной базе в Химках 11 ноября 2022 года. В допинг-пробе Сержантовой был обнаружен запрещенный мельдоний, который входит в список запрещенных препаратов, - рассказали в пресс-службе судов.

Напомним, что в феврале, как только стало известно о допинге, разразился скандал и Сержантову сразу же дисквалифицировали на три года. Дисквалификация отсчитывается со 2 декабря 2022 года.

Футболистка выступает за петербургский «Кристалл», в составе которого стала чемпионкой страны. Сержантова в августе прошлого года дебютировала за сборную России, сыграв за национальную команду четыре матча и забила два мяча.

Спортсмена на судебное заседание явилась, вину признала и просила уменьшить размер штрафа, аргументируя тем, что сейчас она дисквалифицирована и не имеет работы. Однако суд назначил штраф в 15 тысяч рублей.