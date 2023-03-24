На «Ленфильме» прошел закрытый показ первого отечественного сериала о живописцах «Арт и факт»

Съемки проекта начались в августе 2022 года на базе «Ленфильма» и проходили в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Фото: кадр из фильма

В «Ленфильме» показали первый отечественный сериал о русских художниках 19 века. В преддверии премьеры киноальманах «Арт и факт» продемонстрировали журналистам. Показ, как и полагается, прошел в исключительно богемной атмосфере: в кинотеатр пускали только по спискам, для гостей организовали фуршет, были и телекамеры, и журналисты, а среди приглашенных звезд - актеры, сыгравшие в сериале и создатели киноленты.

На старте проекта авторы «Арт и факт» хотели пригласить на съемки звезд: Владимира Машкова, Ирину Горбачеву, Владимира Мишукова, Антона Лапенко, Юлию Снигирь и Евгения Стычкина. Но, как рассказал «Комсомольской правде» генеральный продюсер картины Влад Рабинов, от этой идеи решили отказаться в пользу петербуржцев.

- Режиссер сделал потрясающий кастинг, в нем не было медийных звезд первой величины, это были очень хорошие артисты, которые были заняты в сериалах и кино. Вся команда - петербуржцы. Они хорошо знали своих артистов, знали, кого привлечь. Для меня эти люди открывались всей силой своего таланта и искренности, - рассказал «Комсомольской правде» генеральный продюсер картины Влад Рабинов. По его словам, ради съемок он специально приехал из Москвы в Петербург, ведь давно мечтал поработать здесь, на «Ленфильме», и снять картину о культуре.

«Арт и факт» представил публике режиссер проекта – известный клипмейкер Олег Гусев. Снявший клипы для таких мастодонтов российской сцены как, например, Филипп Киркоров и Валерий Меладзе, теперь он запечатлел истории из жизни великих живописцев.

- Речь идет о нашей русской культуре, которая, как известно, бессмертна и является самой лучшей в мире. Поскольку речь идет о художниках, живших на стыке 19 - 20 веков, то это «золотой век» русской культуры и русской живописи. Мы рассказываем истории о создании шедевров, - рассказал режиссер Гусев журналистам.

Съемки проекта начались в августе 2022 года на базе «Ленфильма» и проходили в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Для создания фильма картины художников воссоздавали с нуля, но незаконченными, чтобы в кадре они смотрелись правдоподобно. Снимали проект на деньги президентского фонда культурных инициатив. И вот, наконец-то показали.

Сериал, состоящий из четырех новелл, повествует об истории создания таких шедевров как «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина, «Тройка» Василия Перова, «Демон поверженный» Михаила Врубеля и «Призраки» Виктора Борисова-Мусатова. Некоторые истории пугающие и трагичные, некоторые - смешные. Так, по сюжету картины, художника Михаила Врубеля преследовал его личный демон, который заказал ему свой портрет. А Иван Шишкин вместе с соавтором картины «Утро в сосновом лесу» Константином Савицким, выйдя на пленэр, оказались втянуты в цыганские гуляния. Всех деталей, мы раскрывать не будем, чтобы оставить интригу, но приглашенная публика картину встретила овациями и аплодисментами.