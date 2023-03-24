Житель Петербурга насиловал 12-летнюю приемную дочь и снимал видеоуроки по домогательствам к детям

Педофила из Петербурга задержали за изготовление порно с приемной дочерью Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Санкт-Петербурга насиловал свою 12-летнюю приемную дочь, снимая все это на видео. Причем, 37-летний мужчина снимал не только порнографию с ребенком, но и видеоуроки для педофилов по совращению детей. Об этом ужасном преступлении стало известно в пятницу, 24 марта 2023 года. Информацию spb.kp.ru подтвердил источник.

Известно, что в ходе мониторинга в даркнете сотрудники полиции нашли ужасные видео с инструкцией, как домогаться детей. На кадрах мужчина на примере маленькой девочки показывал, как надо это делать. Причем, по предварительным данным, видео продавались в сети за криптовалюту.

Установить личность преступника и девочки было сложно, так как лицо ребенка скрывала маска. Но все же следователи смогли установить сначала геолокацию, откуда велись съемки. Известно, что педофила, который, по предварительным данным, оказался 37-летий житель Петербурга, уже задержали.

- На месте работали московские сотрудники полиции, они будут заниматься делом, - сообщил источник.

Дома у мужчины нашли оборудование для съемок, а также компьютер с программой шифрования. Сейчас возбуждено уголовное дело. Также проводится расследование и устанавливаются условия удочерения несчастной девочки.