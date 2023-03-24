Здесь будет город-сад: Градсовет Петербурга одобрил эскизный проект новых кварталов в Приморском районе

ЖК «Юнтолово». Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Петербург - город единой архитектуры и стиля. Чтобы новые здания не выбивались из общего облика, каждый проект оценивает специальный градостроительный совет. Одним из последних решений органа стало одобрение архитектурно-градостроительного облика жилой застройки территории 10, 31, 32 и 33 квартала жилого комплекса «Юнтолово» в Приморском районе города. Внешний вид ЖК разработало архитектурное бюро SLOI Architects по заказу девелоперской компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Будущие кварталы займут северную часть жилого экорайона «Юнтолово», выше реки Юнтоловка общей площадью в 30 га. В их планировке сделали особый акцент на зеленые бульвары (гринфингеры), скверы, благоустроенные набережные, а также на транспортную доступность.

По предложенной концепции построят 38 домов жилой площадью свыше 260 тыс. м². Высота большинства зданий варьируется от 6 до 16 этажей. В центре разместятся 6 высоток в 24 этажа. Строительство планируют разбить на несколько очередей. Кроме жилья здесь откроют школу на 1200 мест и два детских сада на 300 мест. По городским планам, скоро в «Юнтолово» появится станция метро и транспортно-пересадочный узел.

- Проектируя новые жилые кварталы мы учитываем все составляющие комфортного и безопасного отдыха для наших жителей, - сказал директор проекта «Юнтолово» Ирина Межейникова. - По плану, более трети территории «Юнтолово» будут занимать рекреационные и общественные зоны. Они спроектированы так, что жители смогут гулять пешком или кататься на велосипедах, минимально пересекая автодороги.