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Происшествия25 марта 2023 8:34

Два теплохода ночью столкнулись в морском порту Ленобласти

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения
Ева БЕЛОВЕЦКАЯ
В результате столкновения никто не пострадал ФОТО: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В результате столкновения никто не пострадал ФОТО: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Два теплохода столкнулись в морском порту Усть-Луга в Ленобласти 25 марта. Около 3 часов ночи об этом сообщил капитан порта. По предварительной информации, теплоход «Марко» отходил от причала, когда навалился на судно «Дива». От удара последнее сорвалось со швартов - тросы порвались.

- Для координации действий спецслужб и правоохранительных органов на место выехал заместитель Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Дмитрий Кокорев, - сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. - Будут установлены все обстоятельства, при наличии обстоятельств будут приняты меры прокурорского реагирования.

На память о "встрече" на судах остались небольшие вмятины ФОТО: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

На память о "встрече" на судах остались небольшие вмятины ФОТО: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

При столкновении никто, кроме самих теплоходов, не пострадал. Разлива нефтепродуктов в воду также не произошло. Теплоход «Дива» был вновь ошвартован у причала, а «Марко» направлен на якорную стоянку. На память о «встрече» на них остались лишь вмятины и покореженные перила. На судоходство в порту происшествие никак не повлияло.

ЧППроисшествия: ЧП