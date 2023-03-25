В 2023 году в программе по профориентации примет участие 41 тысяча петербургских школьников

41 тысяча школьников из Петербурга примут участие в профориентации. Фото: Фонд Гуманитарных проектов

21 марта в рамках фестиваля «Билет в будущее» на площадке одноименного форума в Екатеринбурге, который открывает профориентационную кампанию в России в 2023 году, прошел Всероссийский экспертный совет. Под председательством руководителя Фонда Гуманитарных Проектов Ивана Есина и директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения минпросвещения Сергея Неумывакина состоялась четырехчасовая сессия, которой приняли участие более 40 ведущих ученых, общественных деятелей, представителей крупнейших российских компаний, федеральных и региональных чиновников образования со всей страны.

Во время Форума команда из Петербурга активно работала на разных площадках. Фото: Фонд Гуманитарных проектов

Все дни форума там активно работала команда из Санкт-Петербурга. Ее возглавила представитель регионального оператора федерального проекта «Билет в будущее» Анна Войнова, которая представляла Северную столицу в заседании Всероссийского Экспертного совета по профориентации. Вместе с коллегами на Форуме работали и сотрудники Исторического парка «Россия - моя история», на площадке которого традиционно в рамках проекта реализуется «Лаборатория будущего». Это были экскурсоводы - тьюторы Ольга Вдовиченко и Вячеслав Яловега. А возглавлял делегацию генеральный директор Исторического парка Олег Черняга.

В Санкт-Петербурге в новом сезоне профориентационной кампании планируется включить в проект более 41 тысячи школьников, а также обучить 700 педагогов-навигаторов, которые будут курировать профориентационную работу в общеобразовательных организациях.