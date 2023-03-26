Аэропорт Пулково потратит 592 миллиона рублей на расширение терминала

Новая посадочная галерея появится с южной стороны существующего здания аэропорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аэропорт Пулково станет еще удобнее для пассажиров. Через четыре года там появится новая посадочная галерея с удобными телетрапами. Ее возведут с южной стороны существующего здания аэропорта, построенного еще в 70-е и получившего ласковое название «Пять стаканов». Исторический терминал трогать не будут, но серьезно модернизируют.

Сейчас оператор аэропорта, компания «Воздушные Ворота Северной Столицы», ищет технического заказчика для разработки проекта модернизации. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок 21 марта. Итоги подведут в апреле. На организацию строительства в Пулково готовы потратить 592 миллиона рублей.

Планируется, что общая пропускная способность на внутренних линиях составит более 20 млн пассажиров в год.

Вторая очередь модернизации аэропорта, которая планировалась еще до пандемии, но была отложена, запущена в феврале этого года. Город и оператор аэропорта подписали соглашение, предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры до 2060 года.

- Главная задача - обеспечить своевременное расширение аэропорта и качественное обслуживание пассажиров при возрастающем трафике, - заявил тогда губернатор города Александр Беглов.

Предыдущий этап реконструкции, включавший строительство нового терминала, завершился десять лет назад.