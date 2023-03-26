Сборная России уверенно победила Ирак в Петербурге

Игра закончилась со счетом 2:0 Фото: Артем КИЛЬКИН

Сборная России после наискучнейшей игры в Иране приехала в Петербург. И нужно было как-то показывать зубы. Потому что все же домашняя игра впервые за долгое время, и счастливый стадион, и побед все заждались.

Тренеры переживали за подопечных Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный тренер Валерий Карпин, правда, перед игрой высказывался в свойственной ему депрессивно-отстраненной манере. «Если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?» - сказал он, когда его спросили о блеклой игре команды. Получилась не самая мотивирующая речь в истории футбола. Министр спорта Олег Матыцин даже немного осадил Карпина и сказал, что безразличие – дорога в никуда.

На матче присутствовало 23 818 зрителей Фото: Артем КИЛЬКИН

БЕЗ «ЗЕНИТА»

Безразличной сборная в матче с Ираком точно не была. Старались, бегали, даже, можно сказать, доминировали. И ведь это была команда, в которой оказалось сразу четыре человека с именем Даниил или Данил. И ни одного игрока «Зенита». Хотя играли в Петербурге.

Сборная России выиграла матч Фото: Артем КИЛЬКИН

Но в первом тайме наши доминировали все же недостаточно. Пропускали опасные контратаки. То Песьяков ошибется и отдаст пас сопернику, и Литвинов выносит мяч из пустых ворот. То Осипенко нелепо сыграет перед мячом и упустит игрока, который убежит один на один, но промахнется. То опасный подбор кто-то из игроков сборной Ирака заберет – и как лупанет по воротам…

Безразличной сборная в матче с Ираком точно не была Фото: Артем КИЛЬКИН

В общем, было напряженно. Но наши тоже старались. Пруцев крутил улитки в штрафной соперника. Пиняев уходил на дриблинге от защитников. Соболев бил по воротам. Но после первого тайма были нули на табло. И все же в подтрибунном помещении бывший игрок сборной Роман Широков излучал оптимизм.

- Ничего. Сейчас соберутся, разбегаются и обязательно выиграют, - говорил он журналистам. И как в воду глядел.

ПИНЯЕВ ПОСТАВИЛ РЕКОРД

Второй тайм наши начали так, будто это решающая игра отбора на чемпионат мира по футболу. Раз атака, два атака. А в третьей уже забил Антон Миранчук, успевший на добивание. Казалось, что наши сейчас остановятся. Но не остановились. Наоборот продолжали атаковать. И доатаковались до второго гола. Это молодая звезда сборной Сергей Пиняев показал мессиподобную обмотку и катнул мяч в ближний – вратарю в противоход. Это был первый гол Сергея за сборную, и он стал самым молодым автором гола в истории сборной. Раньше еще никто не забивал в футболке национальной команды в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней. Пал, кстати, рекорд Сычева. Наверное, поэтому Сычев в перерыве в потрибунном помещении ходил грустный – что-то чувствовал.

Перед матчем показали выступления Фото: Артем КИЛЬКИН

Наши еще поатаковали для приличия. Даже попали один раз в перекладину. Но потом пошли замены, и скорости упали, игра потеряла ритм, в общем случилось нечто совершенно обычное для товарищеского матч.

«ВОЛНА» НА ТРИБУНАХ

На матче присутствовало 23 818 зрителей, это по нынешним временам много. Они классно поддерживали команду и даже аплодировали игрокам сборной Ирака, когда они получали травму. Такое бывает не часто. Даже в товарищеских матчах. А в конце игры и вовсе смогла запустить «волну».

Болельщики активно поддерживали команды Фото: Артем КИЛЬКИН

Да, люди со стадиона уходили счастливые. Да, Ирак занимает 68-е место в рейтинге ФИФА. Но так и мы сейчас 37-е. Пока так.