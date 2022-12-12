Как компании заботятся о здоровье сотрудников

Корпоративная программа включает лечение по ДМС, очные консультации врачей и широкий спектр медуслуг. Фото: Тимур РУМЯНЦЕВ.

Уже доказано, что хорошее здоровье членов коллектива и производительность труда связаны между собой. Культура здорового образа жизни помогает достигать хороших результатов и вовлекает сотрудников в рабочий процесс. Поэтому компании все больше внимания уделяют физическому и ментальному здоровью подчиненных. Это позволяет повысить выработку и избежать финансовых потерь.

НЕ ЗАРЯДКА, А ЗАРЯД ЭНТУЗИАЗМА

Для Группы «ФосАгро» забота о здоровье сотрудников стоит в числе приоритетных задач, и для их решения предприятие использует ряд практик. Корпоративная программа здоровья включает лечение по ДМС, оказание медицинских услуг и консультаций очно и с помощью дистанционных технологий.

Предприятие выделяет средства на оздоровительный отдых работников и членов их семей. Пенсионеры и сотрудники предпенсионного возраста могут ежегодно отдыхать в санаториях Краснодарского края. Большое внимание уделяют развитию физической культуры, например, построены и функционируют спортивные комплексы. Кроме того, компания последовательно реализует программу по укреплению промышленной безопасности. Поэтому победа Волховского филиала АО «Апатит» в конкурсе «Здоровая рабочая среда» не случайна.

- На предприятии созданы прекрасные условия для занятий спортом и оздоровления сотрудников. К активному участию в мероприятиях привлекают членов семей работников. Если два года назад участников корпоративной программы здоровья было чуть более семисот, то сегодня эта цифра приближается к четырем тысячам, - говорит заместитель директора по персоналу и социальной политике Волховского филиала АО «Апатит» Артем Крутов.

Заниматься спортом и отдыхать в санаториях могут не только сами труженики, но и члены их семей. Фото: Тимур РУМЯНЦЕВ.

«ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ - ЧЕЛОВЕК»

Вручая награду за победу в конкурсе, заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов поблагодарил руководителей Волховского филиала «Апатит» (Группа «ФосАгро») за заботу о коллективе, создание условий работникам для оздоровления и занятий спортом.

- Минувший год был очень сложным. Чтобы преодолеть постковидный синдром, проведена большая работа, в том числе с социально ответственными работодателями Ленинградской области, - отметил Николай Емельянов. - Надеюсь, что меры по укреплению здоровья людей будут продолжены.

В мировых компаниях большинство работодателей старается принимать профилактические меры и создавать такую корпоративную культуру, при которой сотрудники постепенно формируют здоровый образ жизни. К такой практике уже давно обращаются и крупные российские компании.

- Высокая оценка жюри конкурса «Лучший работодатель Ленинградской области - 2022» - яркое свидетельство эффективности реализуемой в компании стратегии по охране здоровья сотрудников. Главная ценность нашей компании - человек, - говорит генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Награждение победителей конкурса «Здоровая рабочая среда» состоялось в рамках Всероссийского конгресса по охране труда. Участники конгресса побывали в Волховском филиале АО «Апатит» и своими глазами увидели, как решается задача по формированию здоровой рабочей среды на предприятии. После визита на производство коллеги взяли многие практики на заметку для дальнейшего тиражирования.

Зампред правительства Ленинградской области Николай Емельянов (слева) поблагодарил руководство филиала за заботу о коллективе. Фото: Комитет по здравоохранению Ленобласти.

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Здоровые сотрудники и, как следствие, эффективно работающие компании в долгосрочной перспективе положительно влияют на экономику страны. Поэтому государство стимулирует работодателей к тому, чтобы они в большей степени заботились о здоровье подчиненных.

СПРАВКА

Региональный конкурс корпоративных программ «Здоровая рабочая среда» в Ленинградской области проводится уже четвертый раз. Его организаторами выступают комитеты по здравоохранению и по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, Фонд поддержки предпринимательства и Центр общественного здоровья Ленинградской области. В числе победителей - компании, которые ведут систематическую работу в рамках сохранения здоровья сотрудников: вовлекают персонал в массовый спорт, приучают к культуре правильного питания и здорового образа жизни, мотивируют отказываться от вредных привычек.