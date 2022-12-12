Вместо соли и песка: новые материалы против скользкости могут сделать Петербург безопаснее и чище

Уборку улиц в Петербурге зимой можно организовать так, что это будет выгодно и удобно дорожным службам и комфортно для горожан. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Зима в Петербурге традиционно превращается в вызов для дорожных и коммунальных служб, и 2022 год исключением не стал. В первые дни Северную столицу засыпало снегом, и в городе случился уже привычный транспортный коллапс. Социальные сети были переполнены возмущениями горожан, которые жаловались на огромное количеством соли на дорогах и тротуарах. «Неужели нельзя обойтись без этого соляного безумия?» - спрашивали петербуржцы. Оказывается, можно: альтернативы в разгар декабрьского снегопада обсуждали на Петербургском международном дорожном форуме.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА - НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Старая технология с использованием пескосоли в условиях ежегодно растущего трафика уже не позволяет качественно убирать дороги. В Северной столице пока лишь 2 млн автомобилей, а аварийность выше, чем в Москве. ГИБДД только с 1 по 6 декабря зафиксировала в Петербурге 1893 аварии. Требовались новые решения, и они появились: впервые все противогололедные материалы, которые применяются в городах и за их пределами (на трассах) стандартизированы на национальном уровне. Для этого были введены ГОСТ 59204-2022 и двумя годами ранее - ГОСТ Р 58427-2020. Новые стандарты существенно меняют подход к содержанию дорог и ужесточают требования к средствам против скользкости.

- Главные изменения - повышенные требования к безопасности противогололедных материалов, которые применяют в городах. ГОСТ требует: снижение в два раза коррозии автомобилей, гипоаллергенность средств, уменьшение пыления. Отдельно прописано условие по воздействию на обувь. Кроме этого, ужесточены требования к комбинированным материалам - пескосоляным смесям, - рассказала руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова.

ПРОВЕРЕНО - РАБОТАЕТ!

В Петербурге городские улицы преимущественно обрабатывают технической солью (галитом) или пескосоляной смесью. Это не всегда позволяет оперативно справиться со сложной дорожной ситуацией из-за снегопада или резкой смены температуры. А петербургский климат такие «сюрпризы» подкидывает регулярно – «плюс» на «минус» и, наоборот, в Северной столице может поменяться в течение дня.

- Альтернативой пескосоляной смеси становятся современные многокомпонентные противогололедные материалы. Они работают быстро и плавят больше снежно-ледовой массы при более широком диапазоне температур. С точки зрения экологии современные средства минимизируют воздействие на окружающую среду. Расход новых материалов небольшой, что в итоге экономит бюджетные средства и упрощает работу подрядчиков, - говорит участник форума, представитель Уральского завода противогололедных материалов Рудольф Пономарев.

Принцип действия современных многокомпонентных реагентов одинаков: при попадании смеси на снег или лед она разрушает структуру снежно-ледового образования, что позволяет в дальнейшем без труда очистить дорожное полотно. Кстати, разработанные прикамским предприятием средство «Бионорд» можно использовать при морозе до минус 30. Главное отличие от технической соли - отсутствие негативного воздействия на человека, животных и окружающую среду. Многокомпонентный состав реагента включает ингибиторы коррозии и биофильные добавки, которые позволяют быстро выводиться из почвы.

- Все наши материалы прошли государственную экологическую экспертизу и комплексную оценку воздействия на окружающую среду. Более того, Уральский завод противогололедных материалов первым в России получил сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р 58427-2020 на свои противогололедные материалы, - добавил Рудольф Пономарев.

Кстати, в городах, где применяют современные многокомпонентные средства, значительно снижается число аварий. В Перми, например, с применением «Бионорда» в 2021 году количество ДТП по сравнению с 2020-м уменьшилось на 26%, в Ижевске - на 31%, а в Новосибирске - на 26,4%.

На Петербургском международном дорожном форуме представитель Уральского завода противогололедных материалов Рудольф Пономарев рассказал о возможностях современных реагентов. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Уборка дорог в Петербурге требует новых решений - в этом уверены горожане и соглашаются дорожники. Сегодня практически все крупные города внедряют современные противогололедные смеси, обновляют технику, учатся правильно использовать новые технологии. Постепенно приходит к этому и Петербург. Современные противогололедные материалы в городе используются, но пока точечно. К примеру, средством «Бионорд» обрабатывается Дворцовая площадь, территория Смольного, некоторые центральные улицы. Очень любят этот материал владельцы баров и ресторанов - они самостоятельно закупают средство и обрабатывают им территорию около входа.

- Петербург - культурная столица нашей страны, город с огромным туристическим потенциалом. И, конечно, хочется, чтобы он красиво выглядел не только летом, но и зимой. Мы готовы помочь в этом и предлагаем самые разные решения для зимнего содержания дорог - это и твердые, и двухфазные материалы, и безопасные комбинированные средства для тротуаров, в том числе с мраморной крошкой, - говорит Рудольф Пономарев.

Современные реагенты вполне могут избавить Петербург от грязи, травматизма и испорченной обуви. Однако сделать это можно лишь в том случае, если будет полный отказ от песка, налажены метеопрогнозирование и оперативная уборка снега при соблюдении технологий применения материалов против скользкости. На форуме говорили именно о таком комплексном подходе. Тогда и Петербург будет чистым и красивым в любое время года.