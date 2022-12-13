Вдовец скончавшейся от рака Людмилы Сенчиной: «Она после химиотерапии сразу давала концерт. Со сцены от изнеможения ее уносили на руках»

Людмила Сенчина скончалась от онкологии Фото: Тимур ХАНОВ

13 декабря певице Людмиле Сенчиной могло бы исполниться 72 года. Золушка российской сцены долгое время боролась с онкологией, скрывая это от публики. В январе 2018 года артистки не стало. Сразу после ее смерти появилась информация о ее многомиллионном наследстве, которые якобы делили между собой 49-летний сын певицы Вячеслав и ее третий муж - продюсер Владимир Андреев. Ко дню рождения певицы вдовец согласился дать интервью «КП-Петербург» и рассказать, что на самом деле оставила Людмила Сенчина, как живет ее сын и могла ли она победить болезнь.

«НИКАКИХ МИЛЛИОНОВ НЕ БЫЛО»

- Расскажите, пожалуйста, вы общаетесь с сыном Людмилы Петровны? Как он живет?

- Мы с ним дружим, всегда на связи, а как еще? Я тут, в Петербурге, мне уже восьмой десяток, я серьезно переболевший коронавирусом, сейчас занимаюсь собой. А ее сын Славик очень много работает. У него есть девушка, детей пока нет. А наследство… Кто-то ляпнул на ТВ, что у Людмилы Петровны якобы одна вилла на Финском заливе, другая еще где-то. Тому человеку я потом написал: «Все это имущество мы тебе оставляем. Когда приедешь в Питер, будешь в этих вилах жить». И знаете что? Он мне ничего не ответил. Потому что его слова - вранье.

Сенчиной не стало в 2018 году Фото: Александр ГЛУЗ

- А что на самом деле?

- На самом деле остался один дом, который мы с Люсей строили, и одна квартира. Все это у ее сына. Правда, он сейчас живет в другой стране, ему там удобно по климату. Он айтишник, в деньгах не нуждается. Живет очень хорошо: кокосовое молоко утром пьет, ест свежие морепродукты. В той стране, где он живет, все это три копейки стоит.

- Вы не живете в том доме, который остался ее сыну?

- Можете написать, что дом Сенчиной продается за 30 миллионов рублей. Я в нем не могу жить, помогаю продать сыну. У меня есть доверенность от него, которая дает мне право определять стоимость и прочее. У нас полная идиллия в этом плане. Как говорят: «Хочешь узнать человека, подели с ним наследство». Мы не превратились в недругов. Это его дом, это даже не обсуждалось. И Люся никакое наследство не расписывала. Я знаю, что она строила для семьи, чтобы сын жил там. Себе я построил рядышком другой дом, там и живу.

- То есть, не было миллионов?

- Нет, это чушь абсолютная, никаких огромных счетов у нее не было! Что интересно, меня провоцировали: «Давайте вы будете судиться со Славиком, а мы вам очень хорошие деньги за это заплатим». Помню, один артист как-то на камеру говорил, что ему 600 тысяч платят, чтобы он с матерью судился. Однако я, когда слышал такие предложения, резко заканчивал разговор. Понимаете, этот суд бы не нас касался, а имиджа человека, которого называли «безупречной».

- А какие-то сбережения были?

- Да, есть немного, но важнее нематериальные вещи. Например, дворняжка Беня, которую когда-то подобрала Люся. Беня сейчас со мной. Еще за несколько дней до смерти Люся предложила мне: «Тебе нужна еще собака хорошая». Через несколько месяцев после ухода любимой я взял себе щенка с улицы. Это мое наследство от Люси, теперь оно кило под 50! Говорят, что это овчарка.

Сенчина строила дом для своего сына Фото: Тимур ХАНОВ

«ПОСЛЕ КОНЦЕРТА ЕЕ БЕЗ СИЛ УНОСИЛИ НА РУКАХ»

- Как вы считаете, могли ли Людмилу Сенчину спасти?

- Нет, не могли. То, что было у Людмилы - это не лечится. Единственное, говорили, что она проживет еще только два-три месяца, а она продержалась полтора года. Ей помогло то, что она за городом жила. Какой-то покой был, не нервничала.

- Почему Людмила Петровна скрывала свою болезнь?

- Артистка должна быть артисткой до конца, и никто не должен знать, что у нее происходит. Старая закалка такая, этим не бравировали, не афишировали. Есть люди, которые на этом делают рекламу, деньги зарабатывают, но Людмила не такая. Помню, она была только после химиотерапии, ей предлагают концерт в Оренбурге. Я не хотел его брать, а она сказала: «Договаривайся». Я говорю: «Что ты делаешь, только третий день после процедур». Там тяжело даже ходить. А она мне: «Все нормально!» Мы приезжаем, а туда со всей области свезли медалистов, почетных учителей. Это спортивный комплекс на 5 тысяч человек. Людмила сидит в гримерке: «Ты был прав, я не смогу работать, надо выходить и говорить, что я не смогу». Потом она выходит, чтобы извиниться перед всеми, видит, сколько народу ее ждет. И тут предстает совершенно здоровая Людмила Сенчина, которая командует: «Мухой на пульт». И вместо 30 минут она работа 1 час 40 минут. После этого со сцены ее уже на руках спускали. Она сама даже идти не могла.

- Когда обнаружилось заболевание?

- В 2017 году. До этого обследовались, ничего не было. А потом началось… Она перенесла 14 химий и одну очень серьезную операцию. После каждой химии надо было лежать в больнице, а она работала. Каждый раз новая схема лечения была, другие препараты. Операция у Людмилы длилась 7 часов 40 минут. Она помогла очень здорово. Какое-то время были очень хорошие анализы. Была такая надежда, что победили онкологию. Но болезнь постепенно мутировала, привыкала к препаратам, пока все не заполонила.

Певица до последнего выходила на сцену Фото: Тимур ХАНОВ

- Дорога, переезды не сказались на здоровье?

- Переезды, конечно, сказались. Даже молодые артисты говорят: «Я больше не могу, я завязала». Это издевательство. Химия у Людмилы каждый месяц была, после нее надо было отдыхать. Если ты не соблюдаешь этот интервал, ясно, что последствия будут тяжелейшие. Это и тошнота, и сил нет, это выжатый человек. У нее иногда был 21 час в пути. Два самолета, поезд, автобус, машина - и все это, чтобы выйти и поработать 40 минут. Людмиле не надо было уже работать, тратить силы, но она не могла, это было ее предназначение. К ней иногда даже приходили люди, говорили: «У нас денег нет, зал маленький». Однако она не отказывала, брала деньги только за дорогу, и эта дорога забирала у нее силы. Людмила даже после операции пела.

«НАМ УГРОЖАЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ»

- В январе 2018 года Людмила Петровна хотела выступить на мероприятиях, посвященных блокаде. Но так и не смогла…

- Она это делала каждый год. Последний выход на сцену у нее был 12-13 декабря в 2017-м на дне рождении одного артиста. Она его поздравила, спела песню. На следующий день должен был быть концерт в БКЗ для служб безопасности, но Людмила уже не смогла поехать.

- Сколько времени артистка провела в больнице?

- С 4 по 25 января. Все это время я был с ней. Мне выделили палату рядом, она никого к себе не подпускала, кроме меня. Людмила страшно не хотела, чтобы ее жалели. Поэтому даже близкие друзья не знали об ее болезни. Только одна лучшая подруга и сын. Он приехал в Петербург из-за этого и здесь жил все это время.

Дом продается за 30 миллионов рублей Фото: Тимур ХАНОВ

- Известно, почему у нее развилась онкология?

- Она из Николаевской области, потом жила в Кривом роге. Там металлургический комбинат, дождь прошел, и красные ручьи бегут по дороге - такая экологическая ситуация. Очень большое количество людей болело, но на родину Людмила ездила. Там и маму хоронили, племянники там у нее были, которые сейчас здесь живут. И она всегда говорила: «Я малоросска».

- Как на это реагировали украинцы?

- Ей много звонили и угрожали. Угрожали, когда она приняла сторону Путина. Она понимала, что Крым - российский и говорила об этом. Нам по телефону столько угроз было, столько гадостей, столько оскорбительных слов.

- Есть что-то важное, что Людмила Сенчина не успела сделать?

- Я думаю, что она все успела. И блистала на сцене, и хулиганила в театре, и оставила след в сердцах зрителей.

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