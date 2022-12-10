Дело Гагарина живет: В Петербурге прошел Всероссийский форум космонавтики и авиации «КосмоСтарт»

Этой зимой в Северной столице прошел Всероссийский форум космонавтики и авиации «КосмоСтарт». Фото: Медиа центр ГУАП.

«Поехали!» - эту фразу 12 апреля 1961 года произнес первый космонавт Земли Юрий Гагарин во время старта пилотируемого космического корабля «Восток». Она стала своеобразным символом новой космической эры развития человечества. С тех пор дело Гагарина живет и Россия продолжает стремиться к звездам.

Этой зимой Северная столица как никогда была близка к космосу. C 8 по 10 декабря в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) прошел Всероссийский форум космонавтики и авиации «КосмоСтарт». «Комсомолка» побывала на мероприятии и смогла лично поговорить с настоящими космонавтами об их жизни вдали от родной планеты.

СЕМИЛЕТНИЙ ОПЫТ

Всероссийский форум космонавтики и авиации «КосмоСтарт» проходит с 2016 года. Своим рождением он обязан Санкт-Петербургскому государственному университету аэрокосмического приборостроения, Северо-Западной межрегиональной общественной организации федерации космонавтики РФ и Госкорпорации «Роскосмос». За это время в нем приняло участие более 9000 человек из разных регионов России, а трансляцию мероприятий посмотрело более полумиллиона человек.

- Космос является основным драйвером развития человеческих технологий, - напомнил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин. - Это всегда была территория талантов. Мы призываем всех, кто хочет прикоснуться к этому пространству, максимально использовать многочисленные возможности, которые дает форум. В добрый путь, и успешной работы всем вам!

Форум проходит на базе университета, а также в региональном пространстве коллективной работы «Точка кипения - Санкт-Петербург. ГУАП». Там организовали виртуальную студию для спикеров, еще одна работала офлайн. В этом году событие посетило более 1200 человек, к интернет-трансляции присоединились зрители со всего мира.

- Мы уже в седьмой раз открываем форум «КосмоСтарт», - сказала ректор ГУАП Юлия Антохина. - Наша страна всегда славилась достижениями в деле покорения звезд, разработками и, главное, увлеченными талантливыми людьми. Мы провели уникальный трехдневный марафон по общению с героями России, космонавтами, экспертами отрасли, разработчиками космических систем и другими, кто всегда стремился вверх. Космос ближе, чем мы с вами думаем!

Центральным событием «КосмоСтарта» традиционно стал диалог с космонавтами и летчиками «Героями не рождаются, героями становятся». Фото: Медиа центр ГУАП.

ПЕТЕРБУРГ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

Центральным событием «КосмоСтарта» традиционно стал диалог с космонавтами и летчиками «Героями не рождаются, героями становятся». В этом году очное участие в беседе приняли космонавты Елена Серова, Анна Кикина, Сергей Корсаков и Андрей Борисенко. «Комсомолке» удалось поговорить с покорителями космоса о простых житейских вещах, которые в космосе обретают совсем неожиданный вид.

Герой России, летчик-космонавт с многолетним стажем и петербуржец Андрей Борисенко поделился своими воспоминаниями.

- К сожалению, увидеть Петербург с орбиты не так просто, - делится Андрей. - Дело в том, что наша станция поднимается над горизонтом не более чем на 15 градусов. Ну и знаменитая туманная погода Северной столицы делает свое дело. Лично я так и не смог запечатлеть свою малую родину, однако в свое время нескольким моим коллегам это удалось.

По словам Андрея, в наши дни попасть в число космонавтов куда проще, чем во времена первых полетов. Тогда ведь еще не знали, чего ждать от холодной бесконечности. В результате подбирали тех, у кого не было и намека на физические слабости.

- Теперь же мы знаем о космосе гораздо больше и понимаем с какими незначительными патологиями можно без проблем находиться на МКС, - объясняет Герой России. - Ну и диагностика шагнула сильно вперед и может точнее определять годность к полету.

КОСМИЧЕСКИЙ МАФФИН

Еще одним гостем форума стал космонавт-испытатель отряда «Роскосмоса» Сергей Корсаков. Он поведал удивительные вещи о главном талисмане всех космонавтов и своих любимых блюдах на МКС.

- В каждом космическом корабле, который летит на орбиту, есть официальный талисман, - рассказывает Сергей. - Команда вместе решает, что это будет: детская игрушка, фигурка или еще какой-то предмет. И это не какая-то лишняя вещь, а самый настоящий прибор - индикатор невесомости. Когда на корабле наступает невесомость, именно она помогает экипажу понять, что все прошло нормально и они преодолели гравитационную зону, ведь все остальное надежно закреплено.

Сергей признался, что иногда его тянуло к Земле, но, улетев со станции, ему сразу же хотелось вернуться обратно.

- Находясь наверху, скучаешь по дому, родным и таким простым вещам, как текучая вода в душе, - улыбается Сергей Корсаков. - Однако, встав на твердую почву, тут же тоскуешь по звездам, ну и по моим любимым блюдам на МКС - маффину с кленовым сиропом и специальному сублимированному творогу.

Помимо ГУАП и «Точки кипения», в программе форума были задействованы еще две площадки - Петропавловская крепость и Планетарий № 1. Там прошли выступления экспертов, встречи и беседы с российскими космонавтами, круглые столы, экскурсии и концерт. А специально для онлайн-трансляции организаторы приготовили интерактив-розыгрыши и викторины в прямом эфире, опросы и игры для подписчиков сообщества ГУАП в ВКонтакте.

Организаторы форума пообещали, что в следующий раз подготовят еще более масштабную и интересную программу с новыми спикерами и экспертами из мира отечественной космонавтики.