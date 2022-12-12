Полилог «Имена и бренды» — в Студпрессе обсудили новые возможности для молодёжи

Фото: Городской студенческий пресс-центр на базе СПбГУПТД (Студпресса).

В этом году основными темами форума стали принципы создания новых брендов и их продвижение в информационном пространстве с применением инновационных онлайн-платформ и «новых медиа».

Сегодня личный бренд — это уже не просто модный тренд, а базовая потребность любого специалиста, особенно в медиасреде. В условиях, когда карьерные траектории во многих профессиональных сферах стали гибкими и завязанными на публичности, при всей возрастающей конкуренции, недостаточно быть только лишь компетентным специалистом. Важно уметь формировать и продвигать свой экспертный статус и узнаваемость в профессиональной среде, создавать имидж и управлять репутацией, выделяться среди других экспертов или претендентов на должность. Как достичь всего этого — обсудили эксперты полилога.

Эксперты сошлись на мнении, что персональный профессиональный бренд состоит из нескольких компонентов: навыки, надежность, известность и имидж. Все элементы необходимо прорабатывать, и чем раньше, тем лучше. Для студентов открыто много возможностей, каких не было еще 5-10 лет назад. Освоить новейшие IT-технологии и решения сегодня может каждый, начиная со школьной скамьи, важно научиться их осмысленно применять. Оптимизация программ для обработки текстовых запросов, технологии дополненной и виртуальной реальности, нейронные сети и искусственный интеллект, трендовые информационные платформы, диджитал маркетинг — все это лишь часть доступных на сегодняшний день инструментов для самореализации и достижения успеха в онлайн-пространстве.

Фото: Городской студенческий пресс-центр на базе СПбГУПТД (Студпресса).

Международный форум «МедиаСтарт» — это образовательная площадка, которая дает возможность узнавать о самых новых трендах в сфере информационного продвижения и массмедиа.

В этом году в Форуме приняли участие около 1000 студентов и медиаспециалистов в очном и онлайн-формате. Спикерами стали ведущие специалисты медиасферы.

О том, как работают профессиональные журналисты рассказал Евгений Зубарев, генеральный директор ООО «ФАН» — «Федеральное агентство новостей». По его мнению, секрет успеха журналиста — в стабильной упорной работе. Корреспонденты «ФАН» освещают все значимые события, несмотря на экстремально сложные ситуации, создают реальную информационную картину. Пройдя такую школу, начинающий журналист становится высококвалифицированным специалистом. А профессионализм — основа сильного персонального бренда.

Ещё один важный аспект успешного экспертного бренда — стабильность. Качественный контент важно публиковать регулярно, — на этом акцентировала внимание аудитории Алена Зинкевич, эксперт Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), член экспертного совета при Комитете Государственной Думы по молодежной политике. Спикер разобрала виды контента и рассказала, как продвигать новые бренды в современных условиях. «Смещаем фокус на новые площадки, используем повторно весь актуальный контент со старых и обязательно развиваем партнёрский маркетинг», — добавила эксперт.

Бонусом для участников полилога Алена озвучила список полезных ресурсов для специалистов медиасферы.

«Для того, чтобы чего-то добиться нужно просто начать, не ждать, когда появится удобный случай. Важнее всего – желание, а ресурсы найдутся всегда», — отметила Лейла Федоровская, начальник отдела по связям с общественностью Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге. Лейла отметила, что для успеха в развитии бренда или проекта важно анализировать каждый шаг на этапе его реализации.

Фото: Городской студенческий пресс-центр на базе СПбГУПТД (Студпресса).

«На дискуссии мы обсудили аспекты, которые важны при формировании личного бренда – ментальные способности человека для успешной самореализации, а также рассмотрели основные технологические разработки, связанные с новейшими IT-решениями, которые способствуют распространению информации в онлайн-пространстве», — отметила Катерина Туголукова, директор Международного форума «МедиаСтарт».

Также в рамках форума традиционно прошли Международный фотоконкурс «Город-812», Всероссийский конкурс молодежных СМИ «Медиа-поколение» и Международная научно-практическая конференция «Новые медиа для современной молодежи». Итоги подведены, вся информация размещена на сайте studpressa.ru.

Организатор Международного форума «МедиаСтарт» - Городской студенческий пресс-центр на базе СПбГУПТД (Студпресса).

Подготовила: Марина ТАРАСОВА.