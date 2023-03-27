Ледоход на Неве стал причиной подтопления плавучего ресторана «Серебряный кит» в Петербурге

Плавучий ресторан "Серебряный кит" в Петербурге начал тонуть из-за ледохода / Фото: СЗТП

"Серебряный кит" пошел на дно. В Санкт-Петербурге утром 27 марта 2023 года начал тонуть плавучий ресторан в форме кита. Судно пришвартовано на Неве рядом с проспектом Обуховской Обороны. Рано утром в понедельник горожане заметили, что корабль накренился и частично ушел под воду. Транспортная прокуратура города начала проверку в связи с инцидентом. В разговоре с spb.kp.ru в ведомстве назвали предварительную причину подтопления.

- По предварительным данным, 27 марта около 7:30 утра из-за повреждения понтона в результате ледовой обстановки произошло подтопление неэксплуатируемого дебаркадера "Серебряный кит", - пояснили в прокуратуре.

Судя по фото и видео с места событий, судно сильно накренилось, но ушло под воду лишь на четверть. Благо, в это время в плавучем ресторане никого не было, поэтому пострадавших нет. Напомним, что в целом "Серебряный кит" уже долгое время пустует. В сентябре его выставили на продажу, однако сделка пока так и не состоялась. Какой теперь будет судьба ресторана, пока сложно сказать.

На месте сейчас работают сотрудники прокуратуры, полиции, а также МЧС. Спасатели пытаются стабилизировать судно, чтобы оно не пошло дальше под воду.