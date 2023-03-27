«Теплосеть» опубликовала график отключения горячей воды в Петербурге летом 2023 года

"Теплосеть Петербурга" опубликовала график летней ремонтной кампании Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С приходом лета в Санкт-Петербурге жители города традиционно переживают несколько дней с чайниками, тазиками и ковшиками. Эти атрибуты станут необходимыми для того, чтобы помыться. Теплоснабжающие компании летом проводят профилактические и ремонтные работы на теплосетях, чтобы подготовить трубы к будущему отопительному сезону. Поэтому на некоторые время горожан оставляют без горячей воды. Уже сейчас можно узнать, когда кому придется пережить этот период. 27 марта 2023 года компания "Теплосеть" опубликовала график отключения горячей воды.

- Компания открыла информационный интернет-сервис, с помощью которого жители города могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на сетях горячего водоснабжения, - рассказали в пресс-службе компании.

Для того, чтобы узнать даты отключения горячего водоснабжения, надо зайти по ссылке на сайт компании в раздел "Летняя ремонтная компания", а в строке ввести название улицы и номер дома. Так, ближайшие работы начнутся с начала июня.

Напомним, что в период технических испытаний и ремонта в летний период энергетики проверят 30 тепломагистралей.