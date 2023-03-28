Планируем лето: неочевидные факты об ипотеке на покупку или строительство загородного дома

Фото: Михаил ФРОЛОВ

У своего дома есть масса преимуществ, если сравнивать с квартирой. Здесь вы не зальете соседей снизу и никто не будет ходить у вас над головой. Приехав домой даже поздним вечером, вы точно будете знать, куда поставить машину. А «поездка» на шашлыки займет всего две минуты — чтобы дойти до мангала во дворе.

По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, в 2022 году рынок индивидуального жилищного строительства побил исторические рекорды по объемам введенного жилья и по количеству ипотечных сделок.

- Спрос на загородные дома сохраняется на высоком уровне еще со времен пандемии. Кроме того, в условиях текущей геополитической напряженности поездки за город стали одной из наиболее предпочтительных форм проведения отпуска, - сообщают эксперты Домклик.

Если вы живете в черте Петербурга и раздумываете, стоит ли переезжать ближе к природе, мы поможем принять решение. Собрали для вас неочевидные факты о загородной ипотеке, которые сделают дорогу к мечте короче и доступнее.

Источник: Домклик

ВЫБОР ЕСТЬ

Активнее всего земельные участки и дома за городом петербуржцы и жители Ленобласти покупали в 2020 – 21 годах. Сейчас спрос на загородное жилье несколько снизился, а вот общий объем предложения вырос. Только в базе сервиса Домклик собрано более 20 тысяч предложений о продаже как участков, так и готовых домов.

Лидерами по спросу остаются Всеволожский, Ломоносовский и Гатчинский районы, чаще всего горожане покупают участки в садоводствах (а не в коттеджных поселках). По данным Домклик, средняя стоимость загородных домов в Ленобласти за год увеличилась на 11,3% и сейчас составляет 8,1 млн рублей. Немало, но важно помнить, что эту цифру формируют как рядовые дачи, так и роскошные особняки. А на практике выбрать подходящий вариант можно почти при любом бюджете. Быстрее всего, конечно, уходят доступные варианты до 1 миллиона рублей, но найти недорогой загородный домик становится все сложнее. За низкими ценами нужно ехать вглубь Ленобласти. К примеру, в Волхове купить дом площадью 35 кв метров на участке 8 соток можно всего за 150 тысяч рублей.

Источник: Домклик

СТРОИТЬ ИЛИ НЕТ — РЕШАТЬ ВАМ

Перебраться жить за город можно двумя способами: построить дом или купить готовый. Причем, ипотеку можно взять на любой из этих вариантов. Подойдут и льготные программы. Например, по ипотеке с господдержкой от Сбера можно построить жилой дом или потратить кредит на покупку участка и дальнейшее строительство дома с помощью подрядчика.

Можно рассмотреть и семейную ипотеку. Она поможет построить дом или приобрести готовое жилье за городом. Главное условие — покупка у юрлица: застройщика или инвестора. Максимальная сумма кредита в Санкт-Петербурге и Ленобласти — до 12 млн рублей.

Для тех, кто предпочитает создавать личное «гнездышко» с нуля, в том же Сбере есть ипотека на строительство дома - по этой программе можно одновременно приобрести землю и получить деньги на стройку. Главное, чтобы земли были предназначены для индивидуального жилищного строительства.

Если загородная недвижимость вашей мечты выглядит, скорее, не как родовое поместье, а как обычная дача или садовый домик — подойдет и программа «Ипотека на загородную недвижимость». По ней можно не только построить, но и приобрести земельный участок и готовый загородный дом.

Фото: Shutterstock

ЭКОНОМИЯ НА СТАВКЕ

Ставка по ипотеке на покупку или строительство загородного дома зависит от программы. Самая низкая в нашем регионе — у Семейной ипотеки: в Сбере, например, она составляет от 5,3% при строительстве дома и 5,7% — при выборе готового.

Получить наиболее выгодные условия займа помогут зарплатная карта Сбера, готовность застраховать свою жизнь и здоровье, выбор дачи на Домклик и полезные услуги этого сервиса. Так, электронная регистрация сделки снижает базовую ставку на 0,3%. Да еще и время экономит: сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде.

Фото: Shutterstock

УДОБНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Строительство дома — процесс не быстрый и финансово затратный. Хорошо, если уже закуплены материалы, найдены подрядчики и дело только в работе. А если нет и вы только начинаете? Тогда стоит рассмотреть варианты ипотеки с траншевой «выдачей» средств, чтобы не платить проценты, пока у вас еще даже гвозди для будущей дачи не куплены. Например, кредит на строительство дома можно взять либо одной суммой, либо частями по заявлению. Главное условие — выбрать предоставленный лимит не позднее 2 лет с даты выдачи первой части. Берите столько денег, сколько нужно для каждого этапа строительства и экономьте на процентах: платить их нужно будет только с той части займа, которую вы уже забрали у банка и пустили в дело.

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