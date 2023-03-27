Монеты с нацистской свастикой нашли в багаже петербуржца, приехавшего из Эстонии

Монеты с нацистской символикой обнаружили таможенники в рюкзаке россиянина, прибывшего из Эстонии / Фото: СЗТУ

Под Санкт-Петербургом на таможне задержали мужчину, который пытался ввести в Россию из Эстонии монеты с нацистской символикой. Запрещенные монеты заметили сотрудники Кингисеппской таможни на пункте пропуска в Ивангороде. Причем, коллекция находилась у путешественника просто в рюкзаке и декларировать ее он не собирался. Об этом 27 марта 2023 года рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

- Нарушитель сообщил, что монеты являются частью его личной коллекции, перепродавать их на территории России не собирался, а также не знал о действующих ограничениях и необходимости обязательного письменного декларирования перевозимых предметов нумизматики, – рассказал Теймур Мамедов, начальник таможенного поста МАПП Ивангород Кингисеппской таможни.

Так, во время досмотра в рюкзаке у мужчины нашли полиэтиленовый пакет, в котором были различные монеты стран Европы и Азии конца XIX – середины XX века. В общей сложности коллекция из 865 монет. Из них 69 монет их нацистской Германии. На них был отчеканен имперский орел, держащий в когтях свастику.

Все монеты изъяли и отправили на экспертизу. Напомним, что в РФ запрещается использование любой нацистской атрибутики или символики.