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Общество27 марта 2023 13:00

«Взял на руки, и малышка перестала плакать»: Росгвардеец из Ленобласти приехал со спецоперации, чтобы забрать дочь из роддома

Боец из Ленобласти на один день приехал со спецоперации, чтобы встретить жену из роддома
Анастасия НУРАДИЛОВА
Владимир вернулся со спецоперации, чтобы встретиться с семьей. Фото: Педиатрический университет

Владимир вернулся со спецоперации, чтобы встретиться с семьей. Фото: Педиатрический университет

Росгвардеец из Ленинградской области приехал со спецоперации, чтобы встретить жену и новорожденного малыша из родильного дома. У бойца накануне родилась дочь. Малышку назвали Вероникой. А у офицера был всего один день, чтобы насладиться долгожданной встречей с любимой семьей.

- Дочь сразу узнала папу, перестала плакать и капризничать. Отец пообещал родственникам, что в честь победы Российской Федерации и всех, кто служит с ним, в семье непременно появится и сын, - рассказали в пресс-службе Педиатрического университета Петербурга.

К слову, супруга Владимира Анастасия тоже служит Родине в воинской части Росгвардии. Когда пришло время рожать, она сразу сообщила об этом мужу, и он смог вырваться со спецоперации, чтобы познакомиться с дочерью.

- Очень важно поддерживать тех, кто выполняет задачи в ходе специальной военной операции и их близких. Командование Северо-Западного округа Росгвардии может видеть в нас своих ближайших союзников, - отметил главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.

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