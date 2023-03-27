«Взял на руки, и малышка перестала плакать»: Росгвардеец из Ленобласти приехал со спецоперации, чтобы забрать дочь из роддома

Владимир вернулся со спецоперации, чтобы встретиться с семьей. Фото: Педиатрический университет

Росгвардеец из Ленинградской области приехал со спецоперации, чтобы встретить жену и новорожденного малыша из родильного дома. У бойца накануне родилась дочь. Малышку назвали Вероникой. А у офицера был всего один день, чтобы насладиться долгожданной встречей с любимой семьей.

- Дочь сразу узнала папу, перестала плакать и капризничать. Отец пообещал родственникам, что в честь победы Российской Федерации и всех, кто служит с ним, в семье непременно появится и сын, - рассказали в пресс-службе Педиатрического университета Петербурга.

К слову, супруга Владимира Анастасия тоже служит Родине в воинской части Росгвардии. Когда пришло время рожать, она сразу сообщила об этом мужу, и он смог вырваться со спецоперации, чтобы познакомиться с дочерью.

- Очень важно поддерживать тех, кто выполняет задачи в ходе специальной военной операции и их близких. Командование Северо-Западного округа Росгвардии может видеть в нас своих ближайших союзников, - отметил главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.