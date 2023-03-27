Запах сероводорода: Жители пяти районов Петербурга пожаловались на ужасное качество воды в квартирах

Грязевые ванны вынуждены принимать петербуржцы в 2023 году. ФОТО: предоставлено читателем КП

Эфир программы «Накипело!» на Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) разрывался от звонков с жалобами слушателей на качество воды в их квартирах. Слушатели сетовали, что начинают утро с закаливающих процедур, потому что мыться в горячей - немыслимо. Из крана течет коричневая жидкость, которая еще и дурно пахнет. Проблема, по их словам, не решается годами. Причем в этот отопительный сезон вода стала особенно пахучей.

АБОНЕМЕНТ В ФИТНЕС-ДУШ

- Горячая вода идет с запахом сероводорода. Когда умываешься или принимаешь душ - запах потом преследует весь день, - рассказал «Комсомолке» житель дома 19 по Гражданскому проспекту Алексей. Чтобы избавиться от вони он вынужден мыться в фитнес-клубе по соседству.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в ЖК «Академ-Парк». Комплексу всего десять лет, но вода там тоже источает неприятный запах, кожа от нее трескается. Жительница дома Алиса призналась «Комсомолке», что вода из крана идет с примесями песка и ржавчины.

Но ладно, если бы все это было ограничено кварталом или парой микрорайонов. Проблема шире. С похожими жалобами в эфир Радио обратились жители Кировского, Невского, Приморского, Центрального и Калининского районов!

В ЖК "Академ парк" на ул. Верности, 17 грязная вода из кранов идет, по словам жителей, с 2019 года. ФОТО: Анна Ш.

УСПЕВАЕТ ПРОТУХНУТЬ

Исполнительный директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко считает, что проблема в изношенности сетей, оборудования и отсутствии денег на ремонт.

- Сколько бы ни собирались на площадках администраций разные совещания, ресурсоснабжающие организации не признают проблему. То есть сотрудники низового уровня все прекрасно понимают, но в «больших кабинетах» молчат, - говорит она.

Эколог Юрий Шевчук добавляет, что обостряется ситуация именно весной.

- Это связано с тем, что у наших организаций по теплоснабжению есть собственные водозаборы из Невы. Они ее очищают, но предупреждают, что пить ее нельзя, это не водопроводная вода. А по весне происходят две проблемы. Из-за паводков вода в Неве становится грязнее обычного, и очистные сооружения справляются хуже. Такая недоочищенная вода попадает в водозаборы. Плюс в батареях давление меньше, поэтому происходит застой воды. Она успевает протухнуть и попасть в систему горячего водоснабжения, - объясняет он.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА

В одной из поставляющих организаций ГУП «ТЭК СПб» «Комсомолке» пояснили, что массового характера проблема с горячей водой не имеет, и к ним по этому поводу обращаются редко. Тем не менее предприятие регулярно следит за качеством воды и берет ее пробы. А жильцам домов с проблемной водой рекомендуют обращаться именно в управляющие компании.

- Наши контрольные точки находятся на вводе в дом, по сигналу мы выезжаем и берем пробы. Но все, что происходит в доме, контролируется управляющими компаниями. Возможно, причина в самом доме и трубах. Например, в новых домах используется закрытая схема, и наша вода вообще не попадает в краны. Там холодная вода подогревается и, если она плохого качества, надо проверять уже воду, которую поставляет «Водоканал», - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь ГУП «ТЭК СПб» Софья Андреева.

КРУГИ АДА

О том, чтобы нагревать холодную воду самим, мечтают и в управляющих компаниях домов советской постройки. Но вот только, чтобы сделать это, нужно, по словам председателей УК, «пройти несколько кругов ада».

Ситуация там напоминает замкнутый цикл. Только уже не водопроводный, а бюрократический. Можно отказаться от услуг теплоснабжающих организаций и фильтровать, а также греть воду, поступающую от «Водоканала». Однако для этого необходимо спроектировать и установить на деньги жильцов сложную систему, а это дорого. И сложно из-за большого количества согласований.

Поэтому домам, которые стоят в очереди на капитальный ремонт и где трубы не менялись с момента постройки в 70-е, остается только ждать и надеяться на добросовестность поставщиков и относительную чистоту труб.

- Мы хотим потреблять только холодную воду, а все остальное греть самим и отапливать самим. Я вижу только такое решение проблемы, но до него надо пройти очень и очень долгий путь через суды, исследования, получение разрешений. И поставщики будут ставить нам палки в колеса, но я думаю, что мы этого добьемся, - рассуждает один из председателей управляющей компании города.

Что же касается оперативного решения проблемы, то лучшее, что можно придумать в таком случае - установить бытовой водонагреватель у себя в квартире. На холодную воду горожане не жалуются.

КСТАТИ

К решению проблемы подключились уже и в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Так, в эфире Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) председатель ЗакСа Александр Бельский пообещал направить запрос в «Водоканал» и опубликовать ответ в своем телеграм-канале.

НА ЗАМЕТКУ

В «Теплосети» уже начали готовиться к лету и опубликовали график отключения горячей воды. Чтобы узнать, когда и на сколько у вас отключат воду, надо перейти на сайт «Теплосети» и во вкладке «Летняя ремонтная компания» ввести интересующий вас адрес. Первые работы начнутся уже в июне. Всего за сезон проверят 30 тепломагистралей.