Учит, воспитывает, развивает: на что способна детская инфраструктура в новостройках. Фото: «Петербургская Недвижимость».

Семьи с детьми - основные покупатели квартир в новых домах. Поэтому детская инфраструктура жилого района и построенного квартала по важности постепенно приближается к основным критериям выбора жилья - местоположению и стоимости. Сегодня практически в каждом современном жилом квартале есть детские площадки, садики и школы. Исключения составляют разве что небольшие проекты точечной застройки. Но наполнение может быть очень разным – от маленькой площадки во дворе до полноценного развивающего пространства.

В жилых комплексах от Setl Group детская инфраструктура создается на основе функциональных дизайнерских и технологических решений. Она нацелена на детей, рожденных в последнее десятилетие, именно от них будет зависеть развитие нашей страны во всех сферах - от политики до культуры, от экологии до космоса. Создавать знаковые проекты Setl Group позволяет свой уникальный урбанистический подход.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДВОР

Для современного ребенка двор имеет особое значение. Сюда он приходит гулять с родителями, заводит друзей, учится играть в командные игры и решать первые спорные вопросы. Двор для ребенка - целый мир, в котором он учится жить, общаться, ставить цели и достигать их. Прогрессивные застройщики это осознают и все чаще стремятся выйти за рамки стандартного набора «песочница-турники-качели», предлагая новоселам более креативный подход к пространству во дворе.

Специалисты холдинга Setl Group совместно с психологами центра «Архитектура будущего» разработали новый формат детских площадок - «SetlКids (СэтлКидс) - территория умных и активных». Идея в том, чтобы при проектировании, учитывать не только государственные нормативы и стандарты, но и психологические потребности ребенка на каждом этапе развития. Например, малышам до трех лет важно все потрогать и изучить, детям постарше интересны активные игры и общение со сверстниками, подросткам - возможность проявить себя как в спортивном плане, так и интеллектуально.

Фото: «Петербургская Недвижимость».

Площадки Setlkids (СэтлКидс) все это учитывают, но самое главное - они безопасны. Детское оборудование установлено на каучуковом покрытии, все материалы экологичные, а дворы проектируются изначально без машин. Также в каждом проекте дворовая территория грамотно зонирована. Малыши и более взрослые дети не мешают друг другу, а родители не волнуются за безопасность во время игр.

Игровые площадки нового образца Setlkids (СэтлКидс) впервые были реализованы в Московском районе (ЖК «Зеленый квартал») и в Красносельском (ЖК «Солнечный город»). А самая крупная по площади и наполнению детская зона запроектирована в жилом комплексе «Парадный ансамбль» в Московском районе. Эксперты подчеркивают, что теперь детские площадки становятся полноценными общественными пространствами, где интересно проводить время всей семьей.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Современный детский сад давно перестал быть местом, куда просто «сдают» детей, пока мама с папой заняты на работе. Родители хотят, чтобы дети развивались, учились новому и укрепляли здоровье. От школ ожиданий еще больше. Цифровизация, интернет, современные технические средства и оснащение – все это подняло школьное образование на новый уровень. Но где искать такие продвинутые образовательные учреждения? В новых кварталах у социально ответственных застройщиков, которые не только обеспечивают новоселов местами в детских садах и школах, но и заботятся о самом качестве объектов. Например, Setl Group в своем проекте Amber Club на Уральской улице оборудует детский сад бассейном, а в жилом комплексе «Сенат» неподалеку от метро «Московская» детский сад строится не только с бассейном, но и с соляной комнатой, целебный эффект которой специалисты сравнивают с пребыванием на морском берегу. Всего в 2023 году Setl Group планирует построить 7 детских садов. Новые социальные объекты появятся в разных районах Петербурга и Ленинградской области: Выборгском, Красносельском, Московском, Невском и Всеволожском. Они смогут принять 1450 малышей.

Фото: «Петербургская Недвижимость».

Концептуальный подход Setl Group применяет и для строительства школ. Сейчас у девелопера в стадии строительства школы в ЖК «Чистое небо» и «Солнечный город. Резиденции» (срок сдачи — 2024 г.) – оба объекта с бассейнами, спортивными залами, библиотекой, футбольным полем, площадками для игр в баскетбол и волейбол. А в проекте «Солнечный город. Резиденции» предусмотрена также площадка для изучения ПДД.

«Социалка» в проектах Setl Group не только несет пользу для ума, но и радует глаз - архитектурно-стилистические и цветовые решения учебных зданий соответствуют окружающей застройке.

НОВЫЙ ШАГ К КОМФОРТУ

Функциональные детские площадки, садики и школы уже стали «джентельменским набором» современного дома. Но застройщики на достигнутом не останавливаются и находят новые возможности сделать жизнь обитателей своих комплексов еще комфортнее. Актуальный тренд - создание в ЖК общественных пространств, в том числе и специально оборудованных помещений для досуга детей. Недавно такой детский клуб впервые открыл Setl Group в Красносельском районе. Общественное пространство создано специально для проведения развивающих занятий, дней рождений и игр юных жителей. Детский клуб разместился в ЖК «Солнечный город. Резиденции», в помещении выполнена дизайнерская отделка, оно укомплектовано оборудованием и игрушками. Забронировать клуб может любой житель комплекса. Подобные детские общественные пространства Setl Group готовит к открытию и в других своих проектах.

Фото: «Петербургская Недвижимость».

В дальнейшем развитию инфраструктуры детства застройщики будут уделять все больше внимания. Это непрерывный процесс, все время появляются новые тенденции, идеи, которые воплощаются на практике. Но самое главное, что интерес к качественной детской инфраструктуре с каждым годом будет только расти. Детям современные подходы нравятся, а родители понимают, что продуманная жилая среда создает условия для социализации и здорового развития ребенка - физического и психологического.

«Семейные покупатели оценивают будущее жилье, в первую очередь, с точки зрения комфорта ребенка. Поэтому так важна многофункциональная инфраструктура. Нередки случаи, когда качественная, хорошо продуманная среда для детей становится главным конкурентным преимуществом жилого комплекса, повышает его привлекательность и востребованность среди других предложений. Например, мы часто слышим от покупателей такие запросы, как «нам нужен дом рядом с приличной школой» или «у нас дети разных возрастов, поэтому нам нужна большая детская площадка, где будет всем интересно» и т.п.

Наш холдинг работает именно по этому принципу – мы разрабатываем и внедряем в жилые комплексы концептуальные объекты детской инфраструктуры, которые потенциально станут визитными карточками наших объектов и самостоятельными центрами притяжения горожан», — отметил Директор Департамента развития проектов Setl Group, «Петербургская Недвижимость» Павел Мельников.

Справка

ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах»: Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.71, к. 16, стр.1, кадастровый номер ЗУ 78:14:0772303:3738, застройщик ООО «Агентство по развитию территории «Созидание». ЖК «Солнечный город»: Санкт-Петербург, тер-ия предприятия «Предпортовый», кадастровый номер ЗУ 78:40:0008501:3356, застройщик «Сэтл Инвест». ЖК «Парадный ансамбль»: Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 103, лит. Ф, кадастровый номер ЗУ 78:14:0772303:38, застройщик ООО «Специализированный застройщик «Норд Сити». ЖК Amber Club (ЖК «Эмбер Клаб»): Санкт-Петербург, Уральская ул., кадастровый номер ЗУ 78:06:0206601:1935, застройщик ООО «Специализированный застройщик «Остров Сити». ЖК «Сенат в Московском»: Санкт-Петербург, Кубинская ул., кадастровый номер ЗУ 78:14:0007558:8107, застройщик ООО «Специализированный застройщик «Новый элемент». ЖК «Чистое небо»: Санкт-Петербург, Комендантский пр., уч. 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер ЗУ 78:34:0004281:11964, застройщик ООО «СК «Каменка». ЖК «Солнечный город. Резиденции»: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 198, стр. 1, кадастровый номер ЗУ 78:40:0008501:10807, застройщик ООО Специализированный застройщик «Сэтл Инвест». Проектные декларации указанных объектов на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). С проектной документацией, устанавливающей характеристики строящегося жилого дома, квартир и других помещений, входящих в состав жилого дома, можно ознакомиться в установленном законом порядке. Фактические элементы благоустройства, ландшафта территории, а также материалы отделки фасада, входных групп и других мест общего пользования, квартир и других помещений строящегося жилого дома могут отличаться от изображенных.

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