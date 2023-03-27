Температурные испытания тепловых сетей пройдут в Петербурге с 28 марта

Температурные испытания пройдут до 28 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

С 28 марта по 28 апреля в Петербурге пройдут температурные испытания тепловых сетей. Специалисты проверят работу компенсирующих устройств и выявят наиболее изношенные участки трубопроводов. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

- Температурные испытания на сетях проводятся не реже одного раза в пять лет. В этом сезоне запланировано 101 испытание, большая часть из них на коммуникациях ГУП «ТЭК СПб». На этом предприятии испытания начнутся 28 марта, - говорится в сообщении ведомства.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начнет испытания 29 марта, а ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «Теплоэнерго» - 4 апреля. Специалисты будут постепенно повышать температуру и какое-то время ее выдерживать. На квартальных котельных обычно выдерживают до двух часов, а на групповых – до 30 минут.

В это время температура теплоносителей может повыситься до 110 градусов, поэтому Смольный просит петербуржцев быть внимательными, соблюдать все меры предосторожности и не приближаться к местам парения и ли разлива воды.

Такие испытания обычно проводят перед окончанием или в начале отопительного сезона, когда на улице сохраняется плюсовая температура воздуха.

КОНКРЕТНО

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций (парение, вытекание воды, проседание грунта) необходимо сообщить об этом по телефонам 112 или 004.