На благо общества: Президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев удостоен Ордена Дружбы

Президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. Фото предоставлено пресс-службой РАПУ.

12 декабря 2022 года Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев удостоен высокой государственной награды - Ордена Дружбы «За заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную деятельность»

Указ о награждении был подписан Президентом России Владимиром Путиным 4 мая 2022 года, сама же церемония состоялась только в конце года. Государственную награду Андрею Гурьеву вручил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Орден Дружбы был учрежден в 1994 году и присуждается за особые заслуги в налаживании международных связей, успехи в развитии экономики, науки, образования и культуры, а также за благотворительную деятельность.

- Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за оказанную мне честь, - сказал президент РАПУ Андрей Гурьев. - Этот орден - важный кредит доверия, высокая оценка приверженности принципам социальной ответственности бизнеса. Отрасль минеральных удобрений в тесной координации с федеральными и региональными органами власти продолжит вносить вклад в развитие регионов присутствия, заботиться о трудовых коллективах, выделять значительные средства на реализацию благотворительных проектов и обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны и всего мира.

Фото предоставлено пресс-службой ВФ АО «Апатит».

В годы пандемии Андрей Гурьев возглавил отраслевой штаб РАПУ по борьбе с инфекцией. В марте 2020 года инициировал создание и впоследствии возглавил Координационный совет Российского союза промышленников и предпринимателей по противодействию COVID-19. За достижения в координации борьбы с пандемией на уровне всего бизнес-сообщества Всемирный экономический форум признал Андрея Гурьева Молодым глобальным лидером 2021 года.

Ранее Андрей Гурьев возглавлял компанию «ФосАгро». Под его руководством компания прошла через масштабный инвестиционный цикл. В результате реализации комплекса мероприятий по строительству новых и техническому перевооружению имеющихся производственных мощностей, объем производства минеральных удобрений под маркой ФосАгро с 2014 года вырос почти вдвое и в 2021 году составил 10,5 млн тонн, а их ассортимент расширен до 57 марок.

Помимо этого, ФосАгро является ключевым налогоплательщиком в регионах присутствия, надежным работодателем и партнером региональных властей в реализации социальных проектов. Компания традиционно ежегодно выделяла более 5 млрд рублей на благотворительные цели. В 2022 году она удвоила объем средств на социальные проекты, почти до 11 млрд рублей.

СПРАВКА

Андрей Гурьев также является членом Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и главой Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию. Возглавляет Совет предпринимателей Россия-Аргентина и Деловой совет Россия-Бразилия, входит в Совет директоров Международной ассоциации производителей удобрений от Восточной Европы и Центральной Азии и в Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО. Возглавляет Федерацию художественной гимнастики Москвы, является председателем попечительского совета и первым вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, вице-президентом и членом Попечительского совета Федерации шахмат России, членом Попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России.