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13 декабря 2022 13:06

«Моего отца спаивали, после этого он упал из окна»: Сын Бари Алибасова назвал неожиданные симптомы болезни теряющего память продюсера

Сын Бари Алибасова признался, что нанимал актеров, чтобы они разыгрывали потерявшего память отца
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Алибасов заявил, что сейчас сын ему лишь иногда звонит

Алибасов заявил, что сейчас сын ему лишь иногда звонит

Фото: Иван МАКЕЕВ

Продюсер Бари Алибасов в 2019 году не на шутку испугал поклонников, когда неожиданно попал в реанимацию из-за отравления чистящим средством «Крот», которое по ошибке выпил. Тогда ему какое-то время пришлось провести в медикаментозной коме, но Алибасов чудом выжил. Проснувшись, артист потерял память, на восстановление которой ушли долгие месяцы. И вот спустя три года он вновь появляется на публике и даже участвует в телевизионных передачах.

Одна из них 10 декабря вышла на канале НТВ. Там, сидя напротив Леры Кудрявцевой, Бари Каримович раскрывал свои секреты. Рассказал, как на спор вышел в окно с третьего этажа за бутылку водки, как живет на пенсию со своей помощницей и что сын лишь иногда звонит, а помогают ему материально только музыканты группы «На-На». Об этом «КП-Петербург» решила поговорить с самим Бари Алибасовым-младшим, который неоднократно заявлял, что сам занимается реабилитацией отца после отравления.

ОБНУЛЯЛСЯ КАЖДЫЕ ТРИ МИНУТЫ

- Врачи говорили, что вероятность того, что папа вернется в нормальное состояние, составляет 3 процента. «Крот» разрушил ему часть мозга, отвечающую за память. Восстановить память, по словам врачей, было практически невозможно. Он тогда был способен запоминать лишь три-четыре минуты, после чего обнулялся (медицинских подтверждений этому нет - прим.ред.). Тогда я решил обратиться к экспериментальной терапии, которой в России еще никто не занимался, но которая была распространена в США, - рассказал «КП-Петербург» Алибасов-младший.

У продюсера начались сильнейшие проблемы с памятью

У продюсера начались сильнейшие проблемы с памятью

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заключалась эта терапия, как говорит Алибасов, в том, чтобы создать вокруг пациента «воображаемый мир» - тот, в котором ему будет удобно жить. В данном случае комфортной средой для продюсера была организация концертов. Врачам и актерам, по словам сына Бари Алибасова, пришлось создавать для него видимость активной работы.

- В Москве такое лечение обошлось бы мне в полтора миллиона рублей, поэтому я отвез папу в Калининград – там было достаточно и 500 тысяч. Я ему оборудовал квартиру, которая была в точности похожа на его московскую – в те же цветах, только чуть поменьше площадью с типовыми комнатами, по которым он ходит. Красный зал, любимая кухня, спальня. Ему вообще казалось, что он не в Калининграде находится, а в Москве. Я устраивал кастинги, отсмотрел более 200 человек – актеров, аниматоров, врачей. Лечение давало свои плоды, но качество людей, которые работали с папой, оставляло желать лучшего, - вспоминает Бари Алибасов.

Тут на помощь, как утверждает сын продюсера, семье пришел знакомый, у которого мама долгое время профессионально занималась реабилитацией. Было решено познакомить ее с потенциальным пациентом.

- У меня тогда техника подбора персонала была уже простая. Завожу человека к папе, если в течение часа он не убегает с воплями, то все более-менее нормально. А с Еленой они с первого взгляда сошлись, - говорит сын продюсера.

ВЫШЕЛ НА СЦЕНУ ЧЕРЕЗ ОКНО

Так в семью пришла та самая Елена, которая теперь сопровождает Алибасова на шоу и интервью. Не так давно их даже публично обличали в романе, который им пришлось неоднократно опровергать.

- Она очень простая женщина, которой без разницы, что за человек перед ней лежит, главное, что человеку нужно помочь. Папе подсознательно это понравилось, потому что он не почувствовал в ней фальши. Папа находился в лежачем состоянии, он ведь до этого повредил позвоночник. Он решил выйти на концертную площадку, ему она привиделась в окне, так он из него и выпал. Я не уследили за ним. Он сломал ногу и позвоночник, - отмечает Алибасов-младший.

Сыну пришлось обустроить в Калининграде квартиру похожую на ту, что у отца была в Москве

Сыну пришлось обустроить в Калининграде квартиру похожую на ту, что у отца была в Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Эту историю со сломанным позвоночником Бари Каримович рассказывал в своем последнем интервью. Говорил, что поспорил с кем-то на бутылку водки и выпрыгнул в окно. Это действительно было так?

- Там ситуация была очень непростая. Папа жил на втором этаже, и я тогда даже не думал о решетках на окнах, а повреждение памяти – это штука непростая. Когда он был в плохом настроении, то придумывал себе разные ситуации. Тогда ему в очередной раз показалось, что он на концерте. Он вдруг подрывается и резко со словами: «Я сейчас за водкой!», побежал якобы на сцену, а выпрыгнул в окно. Никто даже не успел глазом моргнуть, как папа уже вылетел. Он разбил себе пятки и позвоночник. Открытый перелом, кость торчит. Все как в самых страшных ситуациях. После этого я понял, что 24/7 и желательно несколько человек должны за ним присматривать, - поясняет сын Бари Алибасова.

«БЫЛ ЖЕЛТЫЙ И НЕ ПРОСЫПАЛСЯ»

Тогда же, по словам Алибасова-младшего, ситуацию усугубило еще одно отравление, в котором он до сих пор обвиняет музыкантов Валерия Юрина и Андрея Назарова. Они якобы подпаивали и больного продюсера тормозной жидкостью.

- Папе тогда уже становилась лучше, он жил в Москве, я уехал в Калининград. За ним присматривал с утра до вечера помощник Сергей Моцарь. Однажды он пришел, а папа не просыпается – весь желтый, - вспоминает Алибасов.

Продюсера, как утверждает его сын, срочно госпитализировали в наркологическую клинику. Там и выяснилось, что уже в течение недели артист якобы употреблял тормозную жидкость при том, что даже алкоголь в его состоянии был противопоказан. Тут у родных и появились подозрения в отравлении.

Алибасов-младший уверяет, что отца пытались отравить

Алибасов-младший уверяет, что отца пытались отравить

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я поставил скрытые камеры, чтобы понять, что вообще с отцом происходит. Оказалось, что в два часа ночи к нему приходили Валерий Юрин и Андрей Назаров с бутылками, а в пять утра они эти бутылки уносили в пакете обратно, чтобы Моцарь не просек, что ночью кто-то был. Я хотел возбудить уголовное дело против них, но они красиво сделали – тут же вывели меня на шоу и завели дело уже против меня, - возмущается Алибасов-младший.

На этом телешоу сын продюсера подрался с Валерием Юриным, но позже был оправдан судом. Дело по поводу отравления так и не возбудили – недостаточно оснований. Поход в гости к звезде – это не преступление. Только вот Алибасову-старшему восстановиться после такого оказалось еще сложнее. Еще одной каплей стал коронавирус – тогда у семьи начались уже финансовые проблемы.

«ПРИШЛОСЬ ВЕРНУТЬ ПЕНСИЮ»

- Безусловно во время лечения отца поддерживала группа «На-На». Но они не закрывали потребности полностью. У группы в то время было гораздо меньше концертов, а у каждого большие семьи, которые нужно кормить. Говорить о том, что сейчас у группы или отца есть какие-то большие накопления смешно. В тот период, когда у меня деньги уже кончились, а группа в прежний режим еще не вернулась, папе даже пришлось вернуть себе пенсию. Представьте себе, что пенсия в жизни семьи Алибасова стала играть значимую финансовую роль! – смеется сын продюсера.

До этого, по его словам, пенсией Алибасова заведовала его сестра Роза. На эти деньги женщина жила. В месяц выходило около 50 тысяч рублей.

Материальную помощь продолжает оказывать группа "На-На"

Материальную помощь продолжает оказывать группа "На-На"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Он получает пенсию в 50 с копейками тысяч рублей. Деньги получала Роза, и мы даже не в курсе были, как эта пенсия выглядит. А тут мы узнали, что она есть и тоже начали ее включать в бюджет лечения, и это было очень приятно, что, оказывается, папа такую хорошую пенсию заслужил, - подытожил Алибасов-младший.

Сын знаменитого продюсера также заверил, что сейчас здоровье отца нормализовалось, а помощницу Елену они уже считают членом своей семьи.

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