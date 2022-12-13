«Моего отца спаивали, после этого он упал из окна»: Сын Бари Алибасова назвал неожиданные симптомы болезни теряющего память продюсера

Алибасов заявил, что сейчас сын ему лишь иногда звонит Фото: Иван МАКЕЕВ

Продюсер Бари Алибасов в 2019 году не на шутку испугал поклонников, когда неожиданно попал в реанимацию из-за отравления чистящим средством «Крот», которое по ошибке выпил. Тогда ему какое-то время пришлось провести в медикаментозной коме, но Алибасов чудом выжил. Проснувшись, артист потерял память, на восстановление которой ушли долгие месяцы. И вот спустя три года он вновь появляется на публике и даже участвует в телевизионных передачах.

Одна из них 10 декабря вышла на канале НТВ. Там, сидя напротив Леры Кудрявцевой, Бари Каримович раскрывал свои секреты. Рассказал, как на спор вышел в окно с третьего этажа за бутылку водки, как живет на пенсию со своей помощницей и что сын лишь иногда звонит, а помогают ему материально только музыканты группы «На-На». Об этом «КП-Петербург» решила поговорить с самим Бари Алибасовым-младшим, который неоднократно заявлял, что сам занимается реабилитацией отца после отравления.

ОБНУЛЯЛСЯ КАЖДЫЕ ТРИ МИНУТЫ

- Врачи говорили, что вероятность того, что папа вернется в нормальное состояние, составляет 3 процента. «Крот» разрушил ему часть мозга, отвечающую за память. Восстановить память, по словам врачей, было практически невозможно. Он тогда был способен запоминать лишь три-четыре минуты, после чего обнулялся (медицинских подтверждений этому нет - прим.ред.). Тогда я решил обратиться к экспериментальной терапии, которой в России еще никто не занимался, но которая была распространена в США, - рассказал «КП-Петербург» Алибасов-младший.

У продюсера начались сильнейшие проблемы с памятью Фото: Иван МАКЕЕВ

Заключалась эта терапия, как говорит Алибасов, в том, чтобы создать вокруг пациента «воображаемый мир» - тот, в котором ему будет удобно жить. В данном случае комфортной средой для продюсера была организация концертов. Врачам и актерам, по словам сына Бари Алибасова, пришлось создавать для него видимость активной работы.

- В Москве такое лечение обошлось бы мне в полтора миллиона рублей, поэтому я отвез папу в Калининград – там было достаточно и 500 тысяч. Я ему оборудовал квартиру, которая была в точности похожа на его московскую – в те же цветах, только чуть поменьше площадью с типовыми комнатами, по которым он ходит. Красный зал, любимая кухня, спальня. Ему вообще казалось, что он не в Калининграде находится, а в Москве. Я устраивал кастинги, отсмотрел более 200 человек – актеров, аниматоров, врачей. Лечение давало свои плоды, но качество людей, которые работали с папой, оставляло желать лучшего, - вспоминает Бари Алибасов.

Тут на помощь, как утверждает сын продюсера, семье пришел знакомый, у которого мама долгое время профессионально занималась реабилитацией. Было решено познакомить ее с потенциальным пациентом.

- У меня тогда техника подбора персонала была уже простая. Завожу человека к папе, если в течение часа он не убегает с воплями, то все более-менее нормально. А с Еленой они с первого взгляда сошлись, - говорит сын продюсера.

ВЫШЕЛ НА СЦЕНУ ЧЕРЕЗ ОКНО

Так в семью пришла та самая Елена, которая теперь сопровождает Алибасова на шоу и интервью. Не так давно их даже публично обличали в романе, который им пришлось неоднократно опровергать.

- Она очень простая женщина, которой без разницы, что за человек перед ней лежит, главное, что человеку нужно помочь. Папе подсознательно это понравилось, потому что он не почувствовал в ней фальши. Папа находился в лежачем состоянии, он ведь до этого повредил позвоночник. Он решил выйти на концертную площадку, ему она привиделась в окне, так он из него и выпал. Я не уследили за ним. Он сломал ногу и позвоночник, - отмечает Алибасов-младший.

Сыну пришлось обустроить в Калининграде квартиру похожую на ту, что у отца была в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

- Эту историю со сломанным позвоночником Бари Каримович рассказывал в своем последнем интервью. Говорил, что поспорил с кем-то на бутылку водки и выпрыгнул в окно. Это действительно было так?

- Там ситуация была очень непростая. Папа жил на втором этаже, и я тогда даже не думал о решетках на окнах, а повреждение памяти – это штука непростая. Когда он был в плохом настроении, то придумывал себе разные ситуации. Тогда ему в очередной раз показалось, что он на концерте. Он вдруг подрывается и резко со словами: «Я сейчас за водкой!», побежал якобы на сцену, а выпрыгнул в окно. Никто даже не успел глазом моргнуть, как папа уже вылетел. Он разбил себе пятки и позвоночник. Открытый перелом, кость торчит. Все как в самых страшных ситуациях. После этого я понял, что 24/7 и желательно несколько человек должны за ним присматривать, - поясняет сын Бари Алибасова.

«БЫЛ ЖЕЛТЫЙ И НЕ ПРОСЫПАЛСЯ»

Тогда же, по словам Алибасова-младшего, ситуацию усугубило еще одно отравление, в котором он до сих пор обвиняет музыкантов Валерия Юрина и Андрея Назарова. Они якобы подпаивали и больного продюсера тормозной жидкостью.

- Папе тогда уже становилась лучше, он жил в Москве, я уехал в Калининград. За ним присматривал с утра до вечера помощник Сергей Моцарь. Однажды он пришел, а папа не просыпается – весь желтый, - вспоминает Алибасов.

Продюсера, как утверждает его сын, срочно госпитализировали в наркологическую клинику. Там и выяснилось, что уже в течение недели артист якобы употреблял тормозную жидкость при том, что даже алкоголь в его состоянии был противопоказан. Тут у родных и появились подозрения в отравлении.

Алибасов-младший уверяет, что отца пытались отравить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я поставил скрытые камеры, чтобы понять, что вообще с отцом происходит. Оказалось, что в два часа ночи к нему приходили Валерий Юрин и Андрей Назаров с бутылками, а в пять утра они эти бутылки уносили в пакете обратно, чтобы Моцарь не просек, что ночью кто-то был. Я хотел возбудить уголовное дело против них, но они красиво сделали – тут же вывели меня на шоу и завели дело уже против меня, - возмущается Алибасов-младший.

На этом телешоу сын продюсера подрался с Валерием Юриным, но позже был оправдан судом. Дело по поводу отравления так и не возбудили – недостаточно оснований. Поход в гости к звезде – это не преступление. Только вот Алибасову-старшему восстановиться после такого оказалось еще сложнее. Еще одной каплей стал коронавирус – тогда у семьи начались уже финансовые проблемы.

«ПРИШЛОСЬ ВЕРНУТЬ ПЕНСИЮ»

- Безусловно во время лечения отца поддерживала группа «На-На». Но они не закрывали потребности полностью. У группы в то время было гораздо меньше концертов, а у каждого большие семьи, которые нужно кормить. Говорить о том, что сейчас у группы или отца есть какие-то большие накопления смешно. В тот период, когда у меня деньги уже кончились, а группа в прежний режим еще не вернулась, папе даже пришлось вернуть себе пенсию. Представьте себе, что пенсия в жизни семьи Алибасова стала играть значимую финансовую роль! – смеется сын продюсера.

До этого, по его словам, пенсией Алибасова заведовала его сестра Роза. На эти деньги женщина жила. В месяц выходило около 50 тысяч рублей.

Материальную помощь продолжает оказывать группа "На-На" Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Он получает пенсию в 50 с копейками тысяч рублей. Деньги получала Роза, и мы даже не в курсе были, как эта пенсия выглядит. А тут мы узнали, что она есть и тоже начали ее включать в бюджет лечения, и это было очень приятно, что, оказывается, папа такую хорошую пенсию заслужил, - подытожил Алибасов-младший.

Сын знаменитого продюсера также заверил, что сейчас здоровье отца нормализовалось, а помощницу Елену они уже считают членом своей семьи.

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