Участники премии «Град Петра Awards»: Мы хотим сделать Петербург еще лучше

Крупнейшие девелоперы и застройщики Северной столицы представили на суд народа и жюри 29 объектов. Фото: Серей ТАРАСОВ.

Петр I изменил Россию и создал великую империю. Но самое его значительное творение, которое не только живет уже более трех веков, но и активно развивается, - это, конечно, город на Неве. Мы об этом помним и хотим, чтобы Северная столица становилась еще лучше. Поэтому в 2022 году в честь 350-летия Петра I медиагруппа «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» запустила новый профессиональный конкурс и народный выбор в сфере недвижимости - премию «Град Петра Awards».

Шесть месяцев серьезной работы, десятки статей, интервью, фотосессий, радиоэфиров и круглых столов. И вот итоги подведены. Рассказываем, как прошла торжественная и самая приятная часть премии - награждение лучших строительных компаний города и их проектов.

Красуйся, град Петров, во все времена! Фото: Сергей ТАРАСОВ.

УДАЧНЫЙ СТАРТ

В этом году в премии «Град Петра Awards» приняли участие 29 объектов недвижимости, а общее количество голосов, которые получили участники, превысило 20 тысяч! Такие цифры говорят только об одном - проект «Град Петра Awards» нужен людям.

- «Комсомолка» постоянно освещает тему недвижимости - мы пишем актуальные новости, аналитические материалы, видим, насколько они интересны читателям. И в какой-то момент мы поняли, что нам не хватает масштабного проекта в сфере недвижимости. У нас есть опыт проведения крупных проектов - это и «Клиника года», и «Леди в белых халатах», и «Лучший учитель», а теперь появился свой конкурс и для застройщиков, - рассказала генеральный директор и главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова. - Ну а в ходе подготовки конкурса мы еще раз убедились, насколько тема недвижимости актуальна и интересна нашим читателям. И узнали, сколько в городе строится отличных проектов.

Чтобы выявить лучшие объекты городского и загородного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2019-2022 годы, мы привлекли к нашей премии профессионалов - экспертов рынка. Вместе мы обсуждали актуальные тренды в сфере недвижимости, разбирались, насколько им соответствуют современные проекты. Ну и, конечно, предложили нашим читателям высказать свое мнение о качестве и комфорте жилья.

- Организация и проведение любого отраслевого конкурса требует титанических усилий, и «Комсомолка» с этой задачей успешно справилась. Была проведена огромная работа - встречи, беседы, творческие конкурсы для детей. Мы еще раз убедились: в нашем городе живут и работают талантливые люди, ответственные строители и созидатели, которые помогают нам делать Петербург еще лучше, - говорит первый заместитель председателя Комитета градостроительной политики Ленинградской области, главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко.

На сцену поднялись главный архитектор Ленобласти Сергей Лутченко и гендиректор петербургской «Комсомолки» Ирина Жеглова. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

Номинантов мы оценивали по двум категориям и двенадцати номинациям. В числе ключевых факторов, по которым эксперты премии выбирали лучшие проекты участников, - это транспортная доступность, личная и экологическая безопасность, благоустройство среды, архитектура, разнообразие планировочных решений, качество строительства. Впрочем, за звание победителя боролись не только жилые комплексы, но и социальные объекты. Одной из лучших стала общеобразовательная школа № 469, которую в Выборгском районе построила компания «Главстрой Санкт-Петербург».

- Хочу сказать большое спасибо нашим застройщикам за такие современные, удобные и комфортные школы. И хочу пожелать, чтобы подобных объектов в нашем городе появлялось все больше и больше! - говорит директор общеобразовательной школы № 469 Юлия Купорова.

На конкурс детского рисунка «Город будущего» пришло полсотни работ, лучшие юные художники получили призы. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

СКАЗАНО

Ирина МАТВИЕНКО, руководитель отдела продаж поселка таунхаусов «Невская усадьба»:

Любовь к Санкт-Петербургу послужила для нас источником вдохновения

- Уникальность нашего проекта в том, что концепция «Невской усадьбы» специально разработана для тех, кто ценит спокойствие пригорода, чистый воздух, стремится уйти от стрессов и суеты мегаполиса, но не готов отказаться от городского комфорта. Жители таунхаусов обеспечены теми же коммунальными услугами, что и горожане. Площадь трехэтажной квартиры в таунхаусе больше стандартного жилья, но при этом у нее невысокая стоимость квадратного метра. Расположенный рядом лесопарк и озеленение собственной территории поселка создают благоприятную экологическую обстановку. Места для стоянки автомобилей у каждой квартиры решают проблему парковки. На охраняемой территории предусмотрены прогулочные зоны, спортивные и детские площадки. Транспортная доступность и близость к Петербургу позволяют сохранить привычный рабочий ритм.

Участие «Невской усадьбы» в конкурсе «Град Петра Awards», посвященном 350-летию Петра I, позволило нам услышать мнение жителей нашего города. Победа в номинации и народное признание подтвердили, что наш проект заслуживает внимания. Любовь к Санкт-Петербургу послужила для нас источником вдохновения при разработке архитектурного решения «Невской усадьбы». Прекрасные петербургские дворцовые ансамбли - Зимний, Елагин, Михайловский, Строгановский, Аничков, Воронцовский, Мариинский - угадываются в индивидуальном оформлении домов на каждой из девяти улиц в нашем поселке.

Награду получила руководитель отдела продаж поселка таунхаусов «Невская усадьба» Ирина Матвиенко. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

СЮРПРИЗЫ ДЛЯ ВСЕХ

Подведение итогов премии «Град Петра Awards» стало не только торжественным, но и интересным событием. Во-первых, мы подвели итоги конкурса детского рисунка «Город будущего», который проходил в рамках премии в соцсетях. На конкурс «Комсомолки» в ВКонтакте пришло более 50 работ, и мы узнали, каким видят наш город юные жители. Футуристичным, солнечным, технологичным и озелененным - именно таким его и стараются делать наши градостроители.

Гости насладились выставкой фотографий Альберты Тибурци. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

Не остались без подарков и участники премии. Каждому вручили награды и дипломы от «Комсомольской правды», а также презенты от партнеров. Одним из самых волнительных моментов стал розыгрыш билетов от крупнейшего на Северо-Западе России государственного продюсерского агентства «Петербург-концерт». У счастливчиков, выигравших билеты, будет возможность отлично провести время на сказочном Королевском балу в Екатерининском собрании. А самый приятный презент - это сертификат на посещение сети салонов аутентичных массажей и СПА ROYAL THAI.

… выступлением артистов «Петербург-концерта». Фото: Сергей ТАРАСОВ.

Также участники получили в подарок сертификаты от «Санкт–Петербургского Института Бизнеса и Инноваций». Ведь учиться никогда не поздно!

В завершении торжественной церемонии участники премии могли выбрать времяпровождение на свой вкус - сыграть в винное казино от компании Fortwine. Или пройтись по залам музея современного искусства Эрарта, где и проводилось награждение.

Ну а мы не прощаемся. Премия «Град Петра Awards» будет проходить каждый год и становиться только больше и масштабнее.

… и винным казино. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

КОНКРЕТНО

Победители премии «Град Петра Awards»

Номинация: «Петра творенье». Лучший проект комплексного освоения территорий.

Народное голосование: ЖК «Юнтолово». Компания «Главстрой Санкт-Петербург».

Выбор экспертов: ЖК «NEW Питер». Компания «Строительный трест».

Номинация: «Резиденция. Комфорт». Лучший объект комфорт-класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Народное голосование: ЖК «Полис на Московской». Компания «Полис Групп».

Выбор экспертов: «VEREN NEXT Шуваловский». Компания Veren Group.

Номинация: «Резиденция. Премиум». Лучший объект премиум-класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Народное голосование: ЖК «Дефанс». Компания «Лидер Групп».

Выбор экспертов: ЖК Familia. Компания «РСТИ».

Номинация: «Юности честное зерцало». Лучший проект социально значимого объекта.

Народное голосование: общеобразовательная школа № 469. Компания «Главстрой Санкт-Петербург».

Выбор экспертов: общеобразовательная школа № 469. Компания «Главстрой Санкт-Петербург».

Номинация: «Петровский стиль. Гранд». Лучший архитектурный образ многоквартирного жилого комплекса.

Народное голосование: ЖК Alter. Компания М11 и AAG.

Выбор экспертов: ЖК «Окла». Компания «Ленстройтрест».

Номинация: «Петровский стиль. Слобода». Лучший архитектурный образ малоэтажной застройки.

Народное голосование: поселок таунхаусов «Невская Усадьба». Компания «Меткем».

Выбор экспертов: ЖК «Токсово ОзероПарк». Компания Максимум Life Development.

Лучший архитектурный образ малоэтажной застройки» в народном голосовании одержал поселок таунхаусов «Невская Усадьба». Компания «Меткем». Фото: Сергей ТАРАСОВ.

Номинация: «House. SMART». Лучший проект реализации «умного дома».

Народное голосование: клубный дом Meltzer Hall. Компания «Альфа Фаберже».

Выбор экспертов: клубный дом Meltzer Hall. Компания «Альфа Фаберже».

Номинация: «House. Green». Лучший проект реализации экологически безопасного объекта.

Народное голосование: апарт-комплекс WELL. Компания Formula City.

Выбор экспертов: ЖК «Солнечный город. Резиденции». Холдинг Setl Group.

Номинация: «Пенаты. Upgrade». Лучший проект реставрации общественно значимых зданий Санкт-Петербурга.

Народное голосование: Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского.

Выбор экспертов: Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского.

Номинация: «Резиденция. Villa». Лучший объект малоэтажного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Народное голосование: апарт-комплекс «BEREG. КУРОРТНЫЙ». Компания Element Development.

Выбор экспертов: апарт-комплекс «BEREG. КУРОРТНЫЙ». Компания Element Development.

КСТАТИ

Партнеры премии «Град Петра Awards»

Государственное продюсерское агентство СПб ГБУК «Петербург-концерт»

«Петербург-концерт» проводит все виды театрально-концертных мероприятий: от массовых шоу на современных площадках до классических фестивалей на лучших академических сценах города, от выставок современного искусства до камерных концертов в гостиных петербургских особняков. История организации - это жизнь нескольких поколений артистов, зрителей и слушателей, тысячи спектаклей и концертов в России и за рубежом. На протяжении нескольких десятилетий Ленгосэстрада - Ленконцерт - «Петербург-концерт» знакомил жителей города с лучшими исполнителями России и мира. И до сих пор его главной задачей остается сохранение культурного наследия в виде уникальной традиции исполнительского искусства, а также совершенствование и развитие потенциала исполнительского искусства как неотъемлемой части российской культуры. Сегодня в состав агентства входят 17 творческих коллективов, работающих в разных жанрах: классика, джаз, фолк, современный танцтеатр, драматический театр и прочее. Ежегодно «Петербург-концерт» организует до 1000 событий: от балов и креативных шоу, до гала-концертов в лучших академических залах города.

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский Институт Бизнеса и Инноваций»

Институт создан 22 ноября 2013 года и оказывает образовательные услуги на основе лицензии на осуществление образовательной деятельности № 3087 от 09.08.2017 г.

Институт проводит повышение квалификации и профессиональную переподготовку по многим направлениям по очной, очно-заочной и заочной формах обучения с применением дистанционных технологий на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Образовательный процесс реализуется также и на всей территории России с использованием образовательной онлайн-платформы.

Образовательная деятельность ведется по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) и профессионального обучения (профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих; переподготовка рабочих, служащих; повышение квалификации рабочих, служащих).

Сеть салонов аутентичных массажей и СПА ROYAL THAI

ROYAL THAI - одна из крупнейших сетей, которая существует уже 15 лет. Команда сети изначально была увлечена идеей - привнести в Россию многовековую культуру СПА, а также аутентичную атмосферу Таиланда, Индонезии и Индии. И уже 15 лет они делают то, что умеют лучше всего - поддерживают гармонию души и тела гостей.

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