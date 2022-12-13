Масочный режим и карантин в школьных классах: Ограничительные меры из-за ОРВИ вводятся в Петербурге

Заболеваемость ОРВИ за неделю превысила 76 процентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые ограничения будут введены в Петербурге из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. За неделю порог заболеваемости ОРВИ в Северной столице был превышен почти на 77 процентов. В связи с этим, главным санитарным врачом Петербурга подписано постановление об усилении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.

- С 14 декабря будет введен масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях всех форм собственности, а также в учреждениях социального обслуживания, - сообщается в постановлении, которое опубликовано на сайте городского Роспотребнадзора.

Кроме этого, школьные классы, в которых заболели ОРВИ более 20 процентов учащихся, будут отправлены на карантин на срок не менее недели. Дети с симптомами простуды не будут допускаться к учебному процессу.

В Петербурге вводится запрет на допуск посетителей к пациентам, которые находятся в учреждениях закрытого стационара. Исключением станут только те посетители, которые ухаживают за лежачими пациентами. Госпитализировать петербуржцев теперь будут только тогда, когда заболевание пациента угрожает окружающим или состояние больного не терпит отсрочки госпитализации.