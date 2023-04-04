Весна пришла - пора в круиз: какими бывают путешествия по воде

Счастливые туристы, отдыхающие в круизе. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Счастливчики, уже побывавшие в водном круизе, отмечают, что это по-настоящему душевный, а главное, беззаботный отдых, где за тебя уже все придумали, спланировали и организовали. Гостям остается только расслабиться и отдыхать. Но все же, что такое концепция «все включено» во время водного путешествия и чем она отличается от привычного нам отельного отдыха? Давайте разбираться вместе.

ОТЕЛЬ НА ПЛАВУ

Незабываемое путешествие начинается сразу, как только нога ступает на борт теплохода. Только задумайтесь: можно посетить двадцать и больше мест, даже не пакуя чемоданы. Никакой спешки на трансфер между городами и прочей суеты. Можно сразу начинать отдыхать!

Да и каюты сейчас стали больше похожи на номера в полноценных отелях. Во многих из них можно найти спутниковое телевидение и Wi-Fi, фен и кофемашину, холодильник, кондиционер, мини-бар, просторную ванную с косметическим набором и многое другое для комфортного отдыха. И даже такие мелочи, как уютный плед для неспешных прогулок по палубе в любую погоду, тоже будут.

На солнечной палубе можно неплохо загореть. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

ЦЕНА ЗА ПУТЕШЕСТВИЕ

Интересно, что сейчас круизные компании работают в самых разных ценовых сегментах, и часто на одном теплоходе можно найти каюты разных категорий. То есть водное путешествие стало доступно почти для любого бюджета.

Фото: Юлия Дмитриева.

Комфорт в каюте - это, конечно, здорово, но зачем себя ограничивать закрытым пространством, когда на палубах так много всего интересного? Например, можно позагорать в шезлонгах или полюбоваться красивыми видами.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Круизы рассчитаны на любителей как активного, так и неспешного отдыха. Анимационная программа начинается с раннего утра, а заканчивается далеко после захода солнца. Поучаствовать в развлекательной программе можно на любом ее этапе.

Кстати, для гостей доступна тренировка прямо на солнечной палубе. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Можно загорать в шезлонгах на солнечной палубе, заглянув по пути в местную библиотеку, а можно сходить в тренажерный зал или на урок утренней йоги. Для любителей групповых активностей проводятся различные мастер-классы, спортивные и танцевальные занятия, а по вечерам гостей ждут специальные шоу-программы, дискотеки и интеллектуальные игры.

Фото: Юлия Дмитриева.

Например, на теплоходе «Огни большого города» 220 гостей будут наслаждаться живой музыкой, арт-классами, камерными концертами и вечерними театральными представлениями, а маленьких гостей и подростков целыми днями будут развлекать по специальной программе в детском клубе. Также же на теплоходе ежедневно издают собственную газету, в которой представлено все расписание на ближайшие 24 часа.

ОСОБЫЙ ВКУС СТРАНСТВИЙ

Гастрономические удовольствия - неотъемлемый компонент хорошего отпуска. Каждый из нас, приезжая в новое место, ищет кафе, рестораны, пробует местные блюда. В круизах на борту каждого теплохода работают рестораны и кафе, которые распахивают свои двери для гостей три раза в день: на завтрак, обед и ужин.

Вкусные блюда порадуют желудок каждого гурмана. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Многие круизные компании пошли дальше и не просто подают блюда от шефа, но и интегрируют в них местные специалитеты, которые связаны с точками на маршруте, будь то вологодское мороженое, медовый чак-чак или паштет из печени северного оленя.

Фото: Юлия Дмитриева.

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ БЕРЕГА

Куда не посмотришь на карте России, везде можно увидеть увлекательное переплетение из рек и озер. По воде можно добраться до любимых городов Золотого кольца или заповедных земель Сибири, отправиться на солнечный юг или покорить север. А если хочется чего-то необычного, можно отправиться, например, из Сочи в Турцию или даже Египет.

Приветственная пантомима на теплоходе «Лебединое озеро». Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Но вот что точно объединяет все эти направления для путешествий - это яркие экскурсионные программы. Они уже включены во многие круизы, как и входные билеты в музеи и архитектурные комплексы.

Фото: Юлия Дмитриева.

ОДИН К ТРЕМ

Сервис - одна из важнейших причин, по которым выбирают именно круизы. На теплоходах заботятся о путешественниках 24/7. Команда борта закрывает любые потребности пассажиров - от романтического ужина до осмотра врача в непредвиденных ситуациях.

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Сплоченная команда всегда готова помочь гостям круиза полноценно расслабиться и не думать ни о чем, кроме отдыха.

Фото: Юлия Дмитриева.

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Конечно, услуга «все включено» способна сэкономить время и силы при планировании. Но что делать, если хочется увидеть страну с воды и выстроить отдых под себя?

Селфи с воды - тренд на все времена. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Для тех, кто хочет только познакомиться с такими путешествиями по воде, созданы круизы в формате «Лайт». Они позволяют взять от путешествия только то, что захочется. Например, сэкономить на экскурсиях и самостоятельно прогуляться по городам, где останавливается теплоход, выстроить свой собственный маршрут. Или выбрать формат питания «только завтрак» или «завтрак плюс ужин».

Некоторые теплоходы специально заточены под круизы такого упрощенного формата. Они дольше стоят в городах, чтобы можно было увидеть все, что хочется, или даже насладиться ночной жизнью других берегов. У них расширенный список городов, где можно присоединиться к круизу или сойти с него, чтобы уложиться в любой отпуск или даже просто в путешествие на выходные.