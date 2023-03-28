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Общество28 марта 2023 8:31

Старинные иконы и картины знаменитых художников задержали при попытке вывоза из России в Финляндию

Попытку вывоза культурных ценностей предотвратили на Выборгской таможне
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Выборгские таможенники предотвратили незаконный вывоз старинных икон и картин / Фото: СЗТУ

Выборгские таможенники предотвратили незаконный вывоз старинных икон и картин / Фото: СЗТУ

В Ленинградской области сотрудники Выборгской таможни предотвратили незаконный вывоз старинных икон и картин. Культурные ценности задержали на границе России и Финляндии. Их пытался вывезти российский гражданин, который постоянно проживает в США. Об этом 28 марта 2023 года рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В багаже у мужчины было шесть старинных икон / Фото: СЗТУ

В багаже у мужчины было шесть старинных икон / Фото: СЗТУ

- Когда мужчина проходил таможню, он сообщил, что у него есть вещи, подлежащие письменному декларированию. Однако оказалось, что это ценные картины и иконы, а разрешения на вывоз культурных ценностей у него не было, - рассказали в пресс-службе.

Также картина крупнейшего русского художника-портретиста Д.Г. Левицкого «Женский портрет» XIX века

Также картина крупнейшего русского художника-портретиста Д.Г. Левицкого «Женский портрет» XIX века

Оказалось, что у мужчины в багаже было восемь ценных полотен: шесть икон и две картины. Среди них картина одного из крупнейших русских портретистов Дмитрия Левицкого "Женский портрет", картина "Пейзаж" одного из основоположников традиций реалистического пейзажа Михаила Клодта, иконы "Святитель Николай", "Божия Матерь "Греческая". Все работы XIX века.

Карты были изъяты и остались в России. На мужчину составили протокол.

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