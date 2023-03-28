Богатые и знаменитые: Чем прославились блогеры из Петербурга

Настя Ивлеева вот уже несколько лет одна из самых популярных блогеров в России. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Частные самолеты, роскошные виллы на Мальдивах и элитные машины - эта аптечка первой необходимости каждого второго блогера-миллионника в России, наконец, заинтересовала не только подписчиков, но и федеральную налоговую службу. Первой под пристальное внимание ведомства попала парочка Валерия и Артем Чекалины. За неуплату налогов на сумму в 311 миллионов все банковские счета супругов заблокировали, в отношении Лерчика и Артемчика возбудили уголовное дело. По тонкому льду ходит сегодня и Елена Блиновская, торгующая в Сети так называемыми "Марафонами желаний". Сама она, правда, уверяет, что проблем с законом никогда не имела и вовремя платила налоги, но давайте оставим право выносить вердикт этой героине прокуратуре.

Свои потенциальные Лерчики есть и в Петербурге. "Комсомолка" решила поближе познакомиться с деятельностью самых популярных блогеров и узнать, что они продают своим подписчикам.

КОРОЛЕВА ЮМОРА

Харизматичная Настя Ивлеева родилась в Петербурге, известность к ней пришла после того, как она стала телеведущей программы про путешествия «Орел и Решка». Сейчас за жизнью блондинки следят 18,1 млн фолловеров.

Профиль блогерши пестрит разными смешными и не очень скетчами. Рекламные интеграции есть с «Яндексом», «Золотым Яблоком» и чипсами собственного бренда. Известно, что бизнес она ведет через свое ИП Узенюк Анастасия Вячеславовна.

Настя Ивлеева. Фото: СОЦСЕТИ

В 2019 году Ивлеева купила черный Mercedes-BenzAMG 2016 года. На автомобильном рынке такой сейчас оценивается в 7-10 млн. рублей. А в 2021 году Настя вошла в топ-50 самых успешных звезд России по мнению Forbes. Сообщается, что на тот момент ее годовой доход составлял $2,7 млн. рублей.

ПО ТУ СТОРОНУ ЕЛЕНЫ ШЕЙДЛИН

Придумывать идеи, фотографироваться и подвергать снимок различным обработкам может только Елена Шейдлина. За ее аккаунтом, кстати, следит 4,3 млн подписчиков, и после того, как девушка получила мировую известность, называют ее теперь не иначе как Эллен.

У художницы Шейдлиной богатая бизнес-история. Она снималась в рекламной кампании Nike, делала дизайн для кед Converse, летала в Токио на съемки для разных журналов… А на своем аккаунте девушка вдохновляет подписчиков на выражение своей индивидуальности. В последнее время в ее профиле появилось много рекламы видео-игр, арт-проектов и фотографов.

Елена Шейдлина. Фото: СОЦСЕТИ

Девушка прописана в Санкт-Петербурге, но живет в Токио вместе со своим супругом. Недавно она углубилась в дизайн одежды, разбавляя рекламу историями из Японии.

БЛОГЕРСКЙ БРАК И СЫН-ПУТЕШЕСТВЕННИК

Анна Ищук – молодая мама из тик-тока. С тех пор, как она вступила в творческое объединение HypeHouse, за ней следят 2,1 млн подписчиков.

На своей странице в соцсетях девушка рекламирует многие известные бренды, например, косметику от VivienneSabo и Dr.Esthetica. Уже больше года живет в квартире со своим молодым человеком Дмитрием.

Аня и Дима зарабатывают благодаря блогу и постоянно путешествуют. На прошлой неделе семья в полном составе отправилась в Дубай. Там ребята отметили годовщину свадьбы в дорогом ресторане.

Анна Ищук. Фото: СОЦСЕТИ

В ноябре парень подарил блогерше немецкий кроссовер Porshe MacanS голубого цвета. Стоимость таких автомобилей оценивается в 7 и более млн. рублей. До этого пара ездила на скромном BMW 330i в кузове G2x стоимостью порядка 3 млн. рублей.

ВСЕ ЛИ КРУТО У МАХИ?

За жизнью mahavsekruto наблюдает 4,2 млн. человек. Мария Горячева или «внучка Брежнева», как ее называют за густые от природы брови, делится на своей странице разными видео, коллаборациями с известными блогерами и фотографиями с фотосессий в разных странах.

Но съемки не единственный источник заработка тиктокера. Девушка занимается кучей проектов – снимается в клипах, пишет музыку и даже ведет шоу. В ее личном блоге можно найти рекламу брендов GloriaJeans, H&M и TECNOCAMON.

Мария Горячева. Фото: СОЦСЕТИ

Помимо прочего Мария вкладывается в благотворительность - в сентябре 2020 года девушка с блогером Лианой раздавала недельный набор продуктов малоимущим семьям, бабушкам и дедушкам.

Сейчас Горячева переехала в США, стала моделью, но продолжает делиться в сети роликами и фотографиями с Аргентины, Перу и других стран.

ФУДБЛОГЕР – КОРОЛЕВА НАТЮРМОРТОВ

За блогом mimi_brune следят 123 тыс. подписчиков. Правда, блогом это назвать тяжело. Последняя публикация была сделана 28 июня 2022 года, а поисковик даже не сразу выдает ее аккаунт.

За блогом Али следят больше 100 тыс. подписчиков. Фото: СОЦСЕТИ

В своем профиле Аля Галиновская делится эстетичными фотографиями с красивыми подписями. Под публикациями часто отмечает фотографов, места и людей. Питерская королева эстетики постоянно путешествует - ее аккаунт пестрит фотографиями из Риги, Рима, Карелии, Таллина и других ярких городов и стран.

Ну а брать рекламу у такого блогера немного самонадеянно. На каждой публикации при таком количестве подписчиков стоит по 500-600 лайков. Напрашиваются сомнения насчет их подлинности.