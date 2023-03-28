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Общество28 марта 2023 12:32

Три тысячи человек призовут в армию весной 2023 года в Петербурге

Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июня
Авторы (2):
Анастасия НУРАДИЛОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
В Северной столице повестки получат около трех тысяч человек.

В Северной столице повестки получат около трех тысяч человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В апреле в Петербурге стартует весенняя кампания призыва граждан на службу. В Северной столице повестки получат около трех тысяч человек. Их будут разносить военнообязанным с 1 апреля по 15 июня. Об этом сообщили на заседании городского правительства, которое состоялось 28 марта.

- Не менее 12 процентов призывников должны будут иметь военно-учетную специальность. Также будем обращать внимание на высшее образование военнообязанных мужчин, - отметил на заседании временно исполняющий обязанности военного комиссара Петербурга Ильфат Абзалов.

Он подчеркнул, что никого из срочников не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции.

К слову, военный комиссариат города уже провел все организационные мероприятия. Все нормативно-правовые базы обновлены. Во время весеннего призыва военкоматы будут выступать в СМИ и встречаться с членами семей мужчин, которые подлежат призыву. Петербуржцев будут информировать о промежуточных итогах весенней кампании.

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