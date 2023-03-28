Врио военного комиссара Петербурга Ильфат Абзалов о призыве 2023: «Ни один из срочников не будет направлен в зону СВО»

Весной планируется призвать на службу 3000 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург приготовился к весеннему призыву граждан на службу. Первая в 2023 году кампания стартует 1 апреля и продлится до 15 июля – предыдущая длилась с 1 октября по 31 декабря. Призвать в армию планируется около трех тысяч человек, отчитался на заседании правительства врио военного комиссара Петербурга полковник Ильфат Абзалов.

- Не менее 12 процентов призывников должны иметь военно-учетную специальность, еще часть – высшее образование. Ни один из срочников не будет направлен в зону специальной военной операции, - заверил Абзалов.

Оповестить при этом собираются 20 тысяч человек. По словам полковника, военный комиссариат Петербурга уже подготовил план информационного обеспечения горожан. Районные военкомы будут выступать в СМИ и встречаться с членами семей тех, кто подлежит призыву.

- Напомню, что мы призываем срочников. По конституции каждый гражданин должен защищать отечество, служить в армии. Это особое правило призыва, - подытожил губернатор Александр Беглов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В своем выступлении Ильфат Абзалов намекнул на неэффективность осеннее-зимней кампании. Мол, оповещение людей сработало так себе, вызов в военные комиссариаты был посредственным. Полковник отметил, что пять тысяч горожан так и не получили повестки, и предложил бросить на кампанию все возможные силы.

Военком Петербурга признал, что борьба с уклонистами идет вяло. И предложил создать рабочую группу с сотрудниками МВД. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Надо задействовать весь административный ресурс. Если бы каждый из депутатов муниципальных округов вручил повестки 2-3 призывникам, то явка могла бы составить до 4000 человек, и задача была бы решена, - выразил уверенность Абзалов.

С ним незамедлительно поспорил депутат Михаил Барышников, отметивший, что муниципальные советы и так активно разносят повестки. Хотя не имеют права этого делать. Жаркий спор был остановлен губернатором, но парламентарий вдогонку уточнил средний возраст сотрудника военного комиссариата и его среднюю зарплату. Абзалов заявил, что его коллеги в среднем достигли 50 лет, а за работу получают от 18 до 22 тысяч рублей. Комментировать кадровый вопрос в комиссариатах полковник не стал.

СКАЗАНО

Полковник Ильфат Абзалов:

- Действенных мер по разрешению проблемы с уклонистами нет. В целях розыска таких граждан предлагается создать рабочие группы с сотрудниками МВД, чтобы вести ежедневные доклады по ситуации.

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